60歲房仲女王突倒下成植物人 經這治療喚醒她...會哭還會笑

醫師王星翰（右）說明，經顱磁刺激治療是種利用外在磁場改變腦部局部電場，活化神經網絡。（台中醫院提供）

台灣台中一名60歲房仲女王與女兒聯手一年成交的業績逾億元，一年多前帶客戶看房時昏迷倒下，送醫搶救仍昏迷，家人不放棄以中西醫合治數個月後，她出現哭泣、笑容等反應，女兒開心說，「相信媽媽會醒來，陪我再創新紀錄！」

衛福部台中醫院神經內科醫師王星翰說，患者昏迷後緊急送醫，檢查發現出血性腦中風 ，雖緊急開刀清除血塊，仍因事發途中疑似缺氧造成持續昏迷，昏迷指數約在7，呈現昏睡狀態。但家屬不放棄，術後三個月接受醫療團隊建議高壓氧、針灸與持續經顱磁刺激（RTMS）治療，希望喚醒她。

半年後，女兒照往常跟她談到懷念的親友時，她突然哭了起來，原本醫療團隊以為只是無意識反射行為，但往後幾天女兒又提到昔日兩人聯手拿下該店「銷售王」紀錄時，她又開心的笑了出來，甚至提到她討厭的人時她還會嘟嘴巴出現憤怒的表情，讓女兒振奮不已。

王星翰說明，患者在腦傷後接受高壓氧促進腦組織代謝與提供神經保護，並持續一年針灸、經顱磁刺激治療，目前患者昏迷指數從7分升高到10分左右，且持續治療中；這段期間家屬明顯感覺到原本沒有表情的媽媽，後來聽到家人說話內容會出現哭泣、生氣、微笑的情緒反應與表情，是相當難得的突破與進步。

王星翰說明，經顱磁刺激治療是種利用外在磁場改變腦部局部電場，活化神經網絡，調解失衡的的大腦，增進神經可塑性，目前主要治療腦傷、焦慮、憂鬱、神經痛等患者。

王星翰指出，近兩年來針對4名50歲至80歲、昏迷指數6分至7分的腦缺氧或術後腦傷患者經顱磁刺激治療，大約治療30次後，可以觀察到不同程度的甦醒反應，患者經治療後昏迷指數最高提高到13分，醫療團隊希望藉多一種治療選擇，提供更多患者重生的機會。