心臟零件壞了 胸悶、昏厥、呼吸喘小心是瓣膜鈣化狹窄

二尖瓣是左心房與左心室間的瓣膜。(長庚醫院提供)

二尖瓣脫垂是心臟瓣膜最常見的病症，這類患者隨著年紀增長，瓣膜鈣化速度會變快。台灣62歲的王先生因活動時喘不過氣、雙下肢水腫就醫，診斷為嚴重風濕性二尖瓣狹窄。長庚醫療團隊考量患者長期貧血且有胃潰瘍病史，選擇生物瓣膜能給其較佳的生活品質，術後至今三年，未發生出血或栓塞併發症。

林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯表示，二尖瓣是左心房與左心室間的瓣膜，作用為阻止左心室的血液逆流回左心房。當運作出現問題時，病人會感覺胸悶、喘不過氣、頭昏暈厥、體能下降、下肢水腫等症狀，甚至導致心臟衰竭。

二尖瓣發生問題時，及早修補預後較佳，若鈣化嚴重則要考慮置換。陳紹緯以個案王先生為例，心臟超音波顯示瓣膜鈣化嚴重，需進行二尖瓣置換手術，評估病史以及年紀等因素，討論進行生物瓣膜置換手術，避免機械瓣膜需長期服用抗凝血劑與增加出血的風險。

陳紹緯說，機械瓣膜優點是耐用性高、再手術機率低，但需終生服用抗凝血劑以預防血栓。若凝血劑劑量不足，可能引發腦中風 、腸道或下肢血管阻塞；劑量過高則可能導致腦出血或腸胃出血。若患者曾經接受其他手術或侵入性檢查時，需住院調整抗凝血劑藥物，這些都是評估重點。

另外，生育年齡女性還需注意藥物可能致畸胎風險，而生物瓣膜的優點則是術後僅需服用3個月凝血劑，無需終生服用，但瓣膜退化較快。陳紹緯強調，過去的臨床指引以患者年齡作為主要考量，因年長者再次開刀風險高、手術難度也較高，建議65歲以下患者選用機械瓣膜，65歲以上選用生物瓣膜。

長庚研究團隊最新的研究顯示，二尖瓣疾病的病因多樣且複雜，同樣對患者的長期存活具有顯著影響。不同病因的患者在瓣膜選擇上應有不同的策略，是二尖瓣置換手術成功關鍵，這項研究結果已發表於2024年6月國際級重要期刊「國際外科雜誌」（International Journal of Surgery）。

林口長庚麻醉部副部主任陳俊宇表示，這項研究共分析台灣健保資料庫2002置2018年間共9201位二尖瓣置換患者，探討不同病因及年齡對存活率的影響。結果顯示，不同病因應有更適合選擇的二尖瓣瓣膜，例如：

1.感染性心內膜炎：是由細菌或其他微生物引起的心內膜感染。研究發現，曾在住院期間出現中風的患者，生物瓣可能是更安全的選擇。

2.風濕性心臟病 ：由風濕熱引起的自體免疫疾病。研究顯示，60歲以上患者即可選擇生物瓣，以避免終生服用抗凝血劑可能的傷害。

3.退化性二尖瓣逆流：是因瓣膜退化導致功能失調。70歲以下患者機械瓣存活率較佳。