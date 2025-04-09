我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

血壓不是頭暈才量 應每天早晚量 當追蹤參考值

沈能元
聽新聞
test
0:00 /0:00
了解自己有無高血壓，每天量血壓是關鍵。（圖／123RF）
了解自己有無高血壓，每天量血壓是關鍵。（圖／123RF）

控制血壓，除了服用藥物，首重飲食控制、減重、運動等生活調整。台灣新北市立土城醫院內科部部長、新陳代謝科主任林樹福說，要了解自己有無高血壓，每天量血壓至關重要，應遵守「722」守則，一旦發現收縮壓超過130毫米汞柱，應盡速就醫檢查接受治療。

林樹福說，台灣衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6公克），但實際攝取情形，往往超過建議值一至兩倍。主因是許多民眾是外食族，為了讓餐點美味，多數外食重鹹、重口味，鹽是人體不可或缺，但當體內鈉離子過多，將影響心臟收縮、血管彈性，導致血壓上升。

台灣董氏基金會營養中心主任許惠玉說，鈉攝取過多與飲食習慣有關，如日本人吃飯配菜，菜類為重點調味，並以醃製醬菜為多，鈉攝取高；雖然台灣民眾現在飲食比過去清淡許多，但喜歡飯和菜混在一起吃，如焗飯、燴飯、炒飯、義大利麵等，所有食材加在一起，造成鈉攝取量高。

為遠離高血壓，應從飲食著手。林樹福說，飲食建議低鈉，少吃重口味、醃製食物，可以從「得舒飲食」（DASH）著手降低血壓。

「得舒飲食」是防高血壓飲食，強調多吃蔬菜、水果，並以全穀雜糧取代白米飯、白肉替換紅肉，並多吃堅果，多喝低脂奶；烹調選用橄欖油、芥花油、葵花油等，取代奶油、豬油、椰子油等；少吃油煎、油炸、精緻食物，多吃原型食物，降低心血管疾病風險。但要提醒的是，得舒飲食不適合腎功能、腸胃道功能不佳及少數對堅果過敏者。

林樹福說，除改變飲食習慣外，運動也十分重要，建議一周運動5天，每次30分鐘，其實任何運動都可以，如快走、跑步、重量訓練、有氧運動、瑜伽、太極拳等，有助促進規律心跳、血管彈性，及促進新陳代謝，幫助鈉離子代謝等。

「了解自己有無高血壓，每天量血壓最是關鍵。」林樹福說，血壓需要長時間量測、追蹤才有其參考價值。臨床上常見民眾往往是感覺頭痛、頭昏時，才驚覺應該量測血壓，或是到醫院就醫前才量血壓，這些都是錯誤方式。首先，在頭暈、頭昏的症狀下量測，如果量出來的血壓偏高，民眾常以為是高血壓所致，但頭暈、頭昏也可能是其他疾病所引起，不一定與血壓有關，如此一來，可能會延誤其他疾病的診斷；其次，到醫院就醫量血壓，這時醫院環境吵雜、心情可能受到診斷與檢查報告等影響而不平靜，無法量出真正的血壓。

林樹福說，高血壓被稱為隱形殺手，往往沒有明顯症狀，容易被人輕忽，但若未好好控制血壓，影響的是全身性疾病，如腦中風、心肌梗塞等。不同於血脂、血糖等需靠抽血檢驗，血壓測量相當方便，他呼籲民眾一定要養成每天量血壓的習慣，特別是年長者應好好控制血壓，有助延年益壽。

722正確量血壓 製表／元氣周報 （圖／123RF）
722正確量血壓 製表／元氣周報 （圖／123RF）

高血壓 義大利 中風

上一則

婦1日10次血便 原來是這病症作怪

延伸閱讀

高血壓就醫居區域醫院之冠 北市聯醫揭患者年輕化趨勢

高血壓就醫居區域醫院之冠 北市聯醫揭患者年輕化趨勢
可追蹤血壓的智慧手表 22元就能入手

可追蹤血壓的智慧手表 22元就能入手
體內維生素B6不足 吃素女突發高血壓

體內維生素B6不足 吃素女突發高血壓
養生／想降低血壓 多吃這4種水果就對了

養生／想降低血壓 多吃這4種水果就對了

熱門新聞

日本知名癌症專家佐藤典弘醫師提醒，白米飯、麵包精緻主食、加工肉類、全乳製品等3大類食物會增加罹患癌症的風險。（路透）

3類食物吃多罹癌風險增 雞蛋一天一顆即可

2025-04-02 02:00
伊朗男星維托里奧皮爾巴扎里（Vittorio Pirbazari）驚傳猝逝，享年44歲。（取材自IG）

44歲Netflix男星跑步猝逝 醫曝3大隱憂 9成5早有警訊

2025-04-03 04:39
又到春暖花開的季節，但對過敏人來說，最讓人頭痛的季節也來了。美聯社

春天眼睛癢 噴嚏打不停？簡單8招抗過敏

2025-04-07 13:49
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，將大豆油等改用橄欖油、苦茶油等富含單元不飽和脂肪的好油，可讓體內脂肪酸回到健康的平衡；橄欖油示意圖。（123RF）

吃錯油免疫系統「站錯邊」 醫曝這些油更影響抗癌療效

2025-04-06 06:01
嘉榮耳鼻喉科主任邱于容醫師操作耳石復位術。（台中榮總嘉義分院提供）

30歲女半夜頭暈 起床如搭雲霄飛車天旋地轉 醫師提醒快就醫

2025-04-06 05:25
山田悟醫師表示，減醣具有理論與科學根據，而且是可以維持十年，並落實在生活中的飲食方式。飲食示意圖。（取材自pexels.com@Valeria Boltneva）

不用極端逼自己 糖尿病專科醫師這樣減醣飲食瘦了不復胖

2025-04-02 19:42

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍