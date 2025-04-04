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主動脈剝離會致命 當心血壓飆

廖靜清、劉懿萱
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5招穩定血壓 預防主動脈剝離 資料來源／林謂文醫師
5招穩定血壓 預防主動脈剝離 資料來源／林謂文醫師

管疾病，尤其血壓高的病人容易出現主動脈剝離，好發在半夜和清晨。

台灣交通部前部長郭瑤琪日前驚傳主動脈剝離，搶救不治。這種心血管疾病極具致命危險性，台北台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，主動脈是聯絡到全身上下所有器官的重要主幹，一旦血管壁內膜破裂，血管內膜和中層被撕開，就會有「痛徹心扉」的撕裂性胸痛。

●惡化很快 劇烈胸痛是預兆

林謂文指出，若出現劇烈胸痛，前胸痛到後背，可能瞬間引發主動脈剝離、心肌梗塞、腦中風等，需要盡快診斷治療；發病後每小時即增加1%死亡率，超過50%的病人在送達醫院24小時內死亡，致死率超過五成。

主動脈剝離往往來得又快又急，常以胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、冒冷汗、頭暈等症狀表現。林謂文提醒，主動脈剝離非常危急，有可能惡化非常快速，千萬不要忽略上述的警訊，如果發病當下沒有盡快就醫，若大量內出血，有很高的機率會在短時間內休克、死亡。

三高患者 勿讓血壓波動大

哪些人是主動脈剝離的高風險族群？林謂文表示，主動脈剝離兩大致病因素為高血壓、血管硬化，所以年紀較大、三高患者要特別注意血壓的波動。「控制血壓是關鍵，若血壓波動大，愈容易讓脆弱的血管破裂。」高血壓患者務必規律服用降血壓藥物，並均衡飲食、規律運動，保養心血管彈性。

台灣輔大醫院心臟血管外科主任游皓鈞表示，預防主動脈剝離，第一要件是控制血壓，維持穩定正向的心情，讓心跳、血壓都保持正常。其次是要有充足的睡眠，睡眠跟血管硬化有很大的關係，年輕族群經常熬夜，是發生急性主動脈剝離的危險因素之一，建議早睡改善睡眠品質。

第三要件是規律的運動，不論是慢跑、瑜伽，只要動起來，對身體絕對有好處。還有飲食要注意，少鹽、少油、少糖，並維持良好的體態。如果無法靠生活習慣控制血壓，就要尋求專業的醫療協助，控制收縮壓在130毫米汞柱、舒張壓80毫米汞柱以下。(廖靜清、劉懿萱)

天氣忽冷忽熱，容易誘發主動脈剝離等心血管疾病，若出現劇烈胸痛，前胸痛到後背，需要...
天氣忽冷忽熱，容易誘發主動脈剝離等心血管疾病，若出現劇烈胸痛，前胸痛到後背，需要盡快診斷治療。(圖／AI生成)

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