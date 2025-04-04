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她體重破百 胃腸繞道術半年減20公斤 9個月掉36公斤

廖靜清
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36歲OL(左)體重破百，進行胃腸繞道手術後，半年減重20公斤，9個月減36公斤。(記者廖靜清／攝影)
36歲OL(左)體重破百，進行胃腸繞道手術後，半年減重20公斤，9個月減36公斤。(記者廖靜清／攝影)

36歲王小姐從小胖到成年，雖然嘗試各種減肥方式，包括運動、飲食控制、中醫藥輔助，但成效短暫且容易復胖，生產完後體重破百公斤，時常胸悶、呼吸喘，一動就膝蓋痠痛，更影響睡眠品質，在經過醫師評估後，接受胃腸繞道手術，半年鏟肉20公斤，9個月減掉36公斤。

台灣基隆長庚醫院一般外科主治醫師黃若禕表示，王小姐BMI大於40，常因體重而自卑，再加上肥胖加重多囊性卵巢的症狀，評估過後可進行胃腸繞道手術，且以達文西機械手臂方式縮短復原期，術後6個月減少20公斤，目前繼續瘦下去，體重減掉36公斤、近40%。

肥胖對健康的危害甚大，尤其體重愈重者，慢性疾病的發生率也愈高，亦會造成高死亡率。黃若禕表示，肥胖容易引起各種共病，包括三高、睡眠呼吸中止症、心血管疾病、癌症，體重超標也會讓膝蓋受不了，加速退化性膝關節炎報到。

世界衛生組織將BMI大於40稱為「病態性肥胖」，如果體重控制不下來，可選擇胃繞道手術、胃縮小手術。基隆長庚一般外科主治醫師王致遠表示，許多人對胃繞道手術、縮胃手術不夠理解，擔心併發症，這類減重手術確實要注意術後「傷口滲漏」。

黃若禕強調，過往減重手術都是以腹腔鏡微創方式進行，可大幅降低手術風險、幫助病人快速復原。不過，微創手術縫合角度上有限制，而達文西機械手臂可達540度，靈活度高於傳統腹腔鏡的器械，更適合使用在胃腸繞道手術。

基隆長庚醫院院長賴旗俊表示，目前減重團隊已完成超過百例達文西減重手術，重拾健康並恢復自信心。

減重 癌症 三高

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