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不同類型耳石脫落暈眩 要對症治療

記者鄭國樑
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部桃醫師劉一宏為耳石脫落患者找到確切原因，讓男子恢復正常生活。（圖／衛福部桃園醫院提供）
部桃醫師劉一宏為耳石脫落患者找到確切原因，讓男子恢復正常生活。（圖／衛福部桃園醫院提供）

台灣桃園市50多歲男子近3個月只要一改變姿勢就會突然頭暈，但10幾秒後又恢復正常。他兩度就醫，被診斷為「耳石脫落」，並接受耳石復位術，雖然症狀有些改善，但頭暈仍反覆發作，影響日常生活。朋友擔心他是不是中風了，建議他到神經內科檢查。

台灣衛福部桃園醫院神經內科醫師劉一宏幫他檢查，發現的確是耳石脫落，但問題出在「側半規管」，而不是最常見的「後半規管」，他在家裡做復位動作，都是針對後半規管的耳石脫落，因此一直沒有效果。劉一宏為他做正確的復位術後，隔天頭暈就完全消失了。

劉一宏解釋，「耳石脫落」正式名稱是良性陣發性姿勢性眩暈，是耳石跑進半規管導致的問題，典型症狀就是在彎腰、後仰或轉頭時突然頭暈，持續幾秒鐘不到1分鐘。要注意耳石脫落其實有不同類型，必須根據半規管受影響的部位，選擇適當的復位術才能有效治療。

劉一宏說，目前網路上常見的復位教學，主要是針對後半規管耳石脫落，但如果像這位患者一樣屬於側半規管耳石脫落，這些方法就不適用了。因此，若嘗試復位後症狀仍未改善，建議就醫請專業醫師評估，確保診斷正確，才能真正擺脫眩暈的不適。

劉一宏強調，雖然醫學上普遍認為耳石脫落可在數周到數月內自行緩解，但頭暈持續不退，建議及早尋求專業評估與治療，才不會讓生活品質大受影響。

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