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無三高病史⋯妙齡女突發高血壓 竟是體內維生素B6不足

記者林琮恩／台北即時報導
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福部國健署統計，全台高血壓人口高達5百餘萬人。過去民眾認為，心血管疾病才會導致血壓異常，但專家指出，維生素濃度過低、腎臟疾病，也可能導致血壓突發性異常飆高。（記者賴昀岫／攝影）
福部國健署統計，全台高血壓人口高達5百餘萬人。過去民眾認為，心血管疾病才會導致血壓異常，但專家指出，維生素濃度過低、腎臟疾病，也可能導致血壓突發性異常飆高。（記者賴昀岫／攝影）

衛福部國健署統計，全台高血壓人口高達5百餘萬人。過去民眾認為，心血管疾病才會導致血壓異常，不過，鹿港基督教醫院內分泌新陳代謝科主任莊武龍說，近期收治的女性高血壓患者，均無心血管病史，而是營養失衡及腎病變導致，其中一名患者，是因吃素加上服用肺結核用藥，導致維生素B6不足，血壓飆高。

一位沒有任何病史的30多歲女性，平時幾乎不吃肉，飲食接近素食，導致維生素B6攝取不足，近期因工作中接觸肺結核患者，被要求服用預防抗結核藥物，該藥物會讓維生素B6下降，導致已經略低的維生素B6濃度又下探，陸續出現胸悶、喘、手麻、腳麻不適，血壓收縮壓高達170毫米汞柱，已出現肺高壓情況。莊武龍說，患者服用口服維生素B6補充後，血壓得到改善，可正常上班。

另一位不到50歲女性，有長年運動習慣，收縮壓原本都落在110毫米汞柱，近期停經後，卻出現嚴重高血壓，收縮壓甚至高達200毫米汞柱。該女病患原以為是血壓計壞掉，後續發現體重減輕等異狀，因沒有三高病史，也沒有心臟、肺活量問題，懷疑是內分泌失調、腎臟病引發問題，機警就醫，接受抽血及超音波檢測。

莊武龍說，患者經腎臟內科醫師執行腹部超音波，發現右側腎臟水腫，安排電腦斷層檢查，發現是右側輸尿管阻塞，引發腎水腫，併發血壓升高。經泌尿科醫師安排緊急輸尿管鏡檢查，疏通右側輸尿管，術後腎水腫改善，不僅成功救回一顆腎臟，血壓也下降，目前在心臟內科持續追蹤，食慾品質都有改善。

這二位年輕女性都還年輕，本來身體狀況健康、體態正常，莊武龍說，此類血壓突然飆升，不像心血管疾病引發高血壓，必須經過詳細問診檢查，及早找出血壓升高背後原因，即時進行矯正，呼籲民眾發現不正常血壓升高時，盡快就醫以免錯過治療先機。

高血壓 心血管疾病 三高

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