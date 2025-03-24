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胸悶、腸胃不適竟是「自律神經失調」 運動、調作息助緩解

記者李青縈／綜合報導
自律神經失調的症狀，從頭到腳都可能出現，常見症狀如心悸、胸悶、喘、頭暈等，或吸不到氣、過度換氣，甚至是盜汗、手腳冰冷等。(圖／AI生成)
自律神經失調的症狀，從頭到腳都可能出現，常見症狀如心悸、胸悶、喘、頭暈等，或吸不到氣、過度換氣，甚至是盜汗、手腳冰冷等。(圖／AI生成)

台灣一名民眾是家中長女，先是經歷長期照顧的中風爸爸離開，隨後媽媽失智了，因弟妹皆已婚，於是她把媽媽接來同住，獨自照顧媽媽，忙得不可開交。後來媽媽過世了，她的生活頓失重心，身體逐漸出狀況，常出現心悸、胸悶、喘、腸胃不適、過度換氣、盜汗等症狀，還罹患憂鬱症，每天渾渾噩噩的，就醫才發現竟是「自律神經失調症」上身。

自律神經是輔助全身的神經，而自律失調則是指無法用意志力控制。台北振興醫院身心科主治醫師袁瑋指出，自律神經失調的症狀，從頭到腳都可能出現，常見症狀如心悸、胸悶、喘、頭暈等，也易出現消化不良、便祕、腹瀉、腹脹等腸胃症狀，或是吸不到氣、過度換氣，甚至是盜汗、手腳冰冷等症狀。

自律神經分成交感神經與副交感神經，袁瑋表示，交感神經負責的是逃跑或是向前衝，例如遠古時打獵遇到危險時需要拔腿就跑，此時交感神經會亢奮，讓身體獲得較多氧氣，弱化消化功能；沒有危險時，則是由副交感神經主導，包括上廁所、促進消化、呼吸減緩等。但現在社會的壓力多是長期存在，並非短暫就結束，因此自律神經角色會混淆，難以收放自如的調控。

若要診斷是否自律神經失調，袁瑋表示，首先應排除是否有其他生理問題，一般會透過抽血、心電圖等檢查予以排除，也有不少人是看了胸腔科、心臟科、神經內科等轉介而來。她曾遇過一名80多歲老伯伯因為胸悶、喘，兒子以為是自律神經失調帶來看診，但她一看老伯伯嘴唇都已發紫了，應該是心臟問題，趕緊送到急診救治。

袁瑋指出，自律神經失調需要進行整合治療，包括藥物治療、運動及生活型態調整等3方式。

1.藥物治療

透過藥物治療，可以協助讓患者生活回到正軌，並改善睡眠，避免演變成憂鬱症。至於吃藥是否要吃一輩子？袁瑋說，藥物再搭配其他生活型態改善等，約1年內自律神經失調症狀會獲得改善。

2.運動

運動可以幫助自律神經放鬆，但不少患者疑惑「因為自律神經失調，平常已經很喘了，難道還要運動？」袁瑋強調，運動能刺激自律神經放鬆，建議可先從簡單的有氧、瑜伽、超慢跑、快走等運動開始。

3.生活型態調整

自律神經失調應進行生活型態調整放鬆，例如透過腹式呼吸、冥想、正念等方式，調節自律神經、訓練專注，可紓解壓力。

憂鬱症 中風 便祕

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