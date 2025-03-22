泡泡尿、血尿以為工作累 55歲男拖成腎病晚期

醫生提醒，慢性腎臟病初期鮮少會有症狀，若等到出現泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時才就醫，往往都已經是晚期。（圖／AI生成）

55歲張先生工作忙碌，去年開始莫名感到疲倦，腿部出現水腫，原以為只是工作太累所致，經檢查發現腎絲球過濾率（eGFR）遠低於正常值，確診為慢性腎臟病 第3期。醫師提醒，慢性腎臟病第1、2期鮮少會有症狀，但別等出現泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時才要就醫。

台北慈濟醫院腎臟內科主任洪思群說，慢性腎臟病的成因，包括糖尿病 、高血壓 等慢性疾病，或高鹽、高脂肪等飲食習慣，導致腎臟功能受損超過3個月，病人會被診斷為慢性腎臟病。

許多腎友常問是否需要洗腎？洪思群指出，應先檢視檢查報告中的腎絲球過濾率（eGFR）和尿中白蛋白／肌酸酐比值（UACR），以及早發現異常、接受治療。

洪思群說，eGFR是了解腎臟的過濾功能是否正常的指標，可透過抽血取得數值，一般人的腎絲球過濾率通常在90至130ml/min/1.73m2之間，40歲後每年腎功能又會以1ml/min的速度下降，加上亞洲人比較容易罹患慢性腎臟病，合併白蛋白尿的比率較高，需要特別留意。

另一項指標為尿中白蛋白／肌酸酐比值（UACR），洪思群表示，透過尿液檢查評估腎臟是否有損傷，正常情況下白蛋白雖然屬於小蛋白分子，但從腎臟過濾到尿液的量非常低。如果尿液中出現白蛋白，可能表示腎臟過濾功能受損，正常的UACR值應該低於30mg/g，如超標可能表示存在腎臟損傷，需要進一步檢查和治療。

洪思群提醒，許多人以為只有在出現泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時，才需要就醫檢查，事實上，慢性腎臟病在第1、2期鮮少會有症狀，有六成慢性腎臟病患者，確診時都已是晚期。