無視高血壓常熬夜又愛吃炸物 29歲男心臟衰竭

醫師提醒，常熬夜或高血壓多年未治療，有可能會影響心臟功能；示意圖。（圖／123RF）

一名29歲男子因喘不過氣到醫院就診，醫師發現男子心臟功能僅剩25%，原來男子平常愛吃炸物、又常熬夜，已高血壓 多年也未治療，才會導致已嚴重心臟衰竭，經治療後，才提升心臟功能。

台灣彰化員榮醫院心臟內科主任陳裕峰表示，這名年輕患者因喘得很嚴重、咳嗽，夜間也無法平躺睡覺，到醫院求診。陳裕峰說，因為患者不抽菸，也沒有糖尿病 ，僅有高血壓未治療，剛開始並未懷疑患者血管可能阻塞，但檢查發現男子心臟功能極差，左心室射出分率僅25%，屬於嚴重心臟衰竭。

男子經過一個月藥物治療後，心臟功能從25%提升至35%，雖有進步，但未達預期，且其心電圖仍顯示缺氧現象。心導管檢查發現男子左前降支、左迴旋支及右冠狀動脈三條血管均嚴重阻塞，即是導致心臟功能下降主因，且是慢性血管阻塞，可能從20多歲起就高血壓，但未按時服藥，又常熬夜，喜歡吃炸物等飲食不正常等因素，造成血管已開始狹窄並逐漸惡化，導致心臟功能衰退。

陳裕峰說，考量患者很年輕，建議進行冠狀動脈繞道手術（搭橋手術），藉由自身動脈或靜脈移植血管，以繞過阻塞部位，恢復血流供應。

陳裕峰說，心臟衰竭俗稱心臟無力，患者常容易疲倦、呼吸困難、心跳過快、水腫、夜頻尿症、胸痛及行為改變如焦慮不安、記憶力受損、作惡夢、失眠或頭暈等症狀，民眾若有這些症狀，應即早檢查。