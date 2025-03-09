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台立委沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

記者廖靜清／即時報導
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醫師表示，注意心肌梗塞發作五大症狀表現，尤其是突發性的胸痛，絕對不可以輕忽。（圖／123RF）
醫師表示，注意心肌梗塞發作五大症狀表現，尤其是突發性的胸痛，絕對不可以輕忽。（圖／123RF）

立委沈富雄日前在節目中坦言：「沒想到還可以跟大家見面，差點就沒命了。」他說搭捷運時突然感到一陣胸悶，症狀持續了10分鐘之久，感覺不對勁，決定更改當天行程，立刻轉去台大醫院掛急診，結果診斷出心肌梗塞。

沈富雄透露，這種胸悶非常不舒服，好像一塊石頭壓在胸口上，甚至「有一點要死掉的感覺」。所幸及時就醫，檢查出心肌梗塞後，裝置心臟支架穩定血管病變，住院二晚後返家休息。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，急性心肌梗塞好發於季節交替，近日忽冷忽熱，民眾要多加注意身體警訊。

林謂文表示，年齡、性別、家族史是心肌梗塞危險因子，另包括後天的肥胖、三高、抽煙、不良生活習慣。如何預防心肌梗塞？健康的生活形態與飲食習慣是關鍵，另加上對疾病的認識，心肌梗塞會有胸悶、呼吸喘、呼吸不順、冒冷汗、心悸等典型症狀，尤其是突發性的胸痛，絕對不可以輕忽。

林謂文指出，心肌梗塞的原因是心臟血管的粥狀硬化與阻塞，心臟肌肉中的氧氣供應不足，造成不可逆的嚴重損傷。另外，血栓也是造成心肌梗塞的常見原因之一，若血管內脂肪斑塊突然破裂，形成血栓阻塞住血管，也會讓心肌缺氧壞死。

心肌梗塞好發於冬季，因冷空氣易使血管收縮、血壓波動，增加心血管負擔。林謂文提醒，春天忽冷忽熱，也是心血管疾病的好發季節。近日流感未歇，流感病毒也可能直接影響心血管系統，會導致全身性發炎反應，並提高急性心肌梗塞的風險。

心肌梗塞的預防工作除了從保暖下手，也要維持健康的生活形態與飲食習慣，林謂文建議，多吃洋蔥、菇類、綠色蔬菜、高維生素C水果等「護心食物」，可以保護血管彈性。有三高、慢性疾病者，要遠離高油、高鹽、高糖以及高膽固醇食物，並規律服藥，以防疾病發作或惡化，誘發心肌梗塞。

心肌梗塞發作症狀表現

1.胸痛（心絞痛）：剛開始在胸部，可能出現肩膀、手臂、背部、下巴、牙齦等部位的延伸性疼痛。

2.呼吸急促、呼吸困難：若出現「喘」，應立即就醫。

3.胸悶：胸口有被大石頭壓住的感覺。

4.心悸：心跳加快的不舒服症狀。

5.出汗：痛到冒冷汗已經是相當危急的警訊。

三高 流感 心血管疾病

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