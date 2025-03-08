罹患高血壓29歲男常熬夜又愛炸物 弄到心臟衰竭急求醫

員榮醫院心臟內科主任陳裕峰說，29歲男病患已高血壓多年也未治療，三條血管均嚴重阻塞，才會導致心臟衰竭。（員榮醫院提供）

台灣彰化縣一名29歲男子因喘不過氣到員榮醫療體系員榮醫院就診，心臟內科主任陳裕峰發現男子心臟功能僅剩25%，原來男子平常愛吃炸物、又常熬夜，已高血壓 多年也未治療，才會導致已嚴重心臟衰竭，經治療後，才提升心臟功能。

影片來源：聯合新聞網

這名年輕患者因喘得很嚴重、咳嗽，夜間也無法平躺睡覺，到員榮醫院求診，陳裕峰說，因為患者不抽菸，也沒有糖尿病 ，僅有高血壓未治療，剛開始並未懷疑患者血管可能阻塞，但檢查發現男子心臟功能極差，左心室射出分率僅25%，屬於嚴重心臟衰竭。

通常透過適當的利尿劑幫助排除體內多餘水分，症狀會明顯改善，男子經過一個月藥物治療後，心臟功能從25%提升至35%，雖有進步，但未達預期，且其心電圖仍顯示缺氧現象，由於男子60歲父親也曾血管阻塞，但年輕男子的病情比其父親還嚴重，因此也為男子安排心導管檢查。

檢查結果男子左前降支、左迴旋支及右冠狀動脈三條血管均嚴重阻塞，即是導致心臟功能下降主因，且是慢性血管阻塞，可能從20多歲起就高血壓，但未按時服藥，又常熬夜，喜歡吃炸物等飲食不正常等因素，造成血管已開始狹窄並逐漸惡化，最終導致心臟功能衰退。

陳裕峰說，考量患者很年輕，建議進行冠狀動脈繞道手術（搭橋手術），藉由自身動脈或靜脈移植血管，以繞過阻塞部位，恢復血流供應。因為年輕患者若選擇支架治療，可能需要植入多個支架，長期效果不如繞道手術理想，且年輕患者通常需使用塗藥支架，以減少再狹窄風險。

陳裕峰說，心臟衰竭俗稱心臟無力，是指心臟功能受損，無法打出足夠血液量，以滿足身體及組織代謝的需求，臨床檢查會有心臟肥大、肝腫大的情形。患者常容易疲倦、呼吸困難、心跳過快、水腫、夜頻尿症、胸痛及行為改變如焦慮不安、記憶力受損、作惡夢、失眠或頭暈等症狀，民眾若有這些症狀，應即早檢查治療。

根據資料顯示心衰竭3年死亡率高達50％，陳裕峰說，高血壓即是一種警訊，患者務必按時服藥，以免導致不可逆的心臟損害。