我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

帶狀疱疹初期沒症狀 肌肉痠痛以為工作累 錯失治療時機

林則澄
聽新聞
test
0:00 /0:00
年齡、睡眠不足、免疫力低下等因素，都會增加帶狀疱疹發病風險。示意圖。(本報資料照片)
年齡、睡眠不足、免疫力低下等因素，都會增加帶狀疱疹發病風險。示意圖。(本報資料照片)

帶狀疱疹（皮蛇）不僅影響外觀，也可能損害神經系統，有約10%患者會反覆發病，疼痛數年。醫師指出，年齡、睡眠不足、免疫力低下等因素都會增加發病風險，尤其帶狀疱疹發病初期可能沒有明顯症狀，僅感覺局部疼痛，因此容易被誤認為是肌肉痠痛或過度勞累，錯失治療時機。

台灣新光醫院內科部感染科醫師黃建賢表示，帶狀疱疹病毒侵犯神經系統，導致劇烈疼痛，可能持續數月甚至數年，並在皮膚上引起密密麻麻的紅疹與水泡，甚至影響視力或顏面神經，若影響睡眠時間與品質，也會導致免疫力下降，增加復發風險。50歲以上成人，或18歲以上免疫不全或免疫功能低下者，包括癌症糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風濕性關節炎、使用免疫抑制劑患者，應與醫師討論後，採取預防措施。

研究顯示，約10%的患者會經歷帶狀疱疹復發 ，甚至可能在首次發病後2個月內再度發病。黃建賢分享，臨床上就有患者因為免疫功能不佳，反覆發作帶狀疱疹，導致神經痛嚴重影響日常生活，同時又有藥物副作用引起嘔吐，不得不多次前往急診，不只影響工作與睡眠，也造成極大的心理壓力。

另外，時下職場度高壓與長工時已成為許多行業的常態。據2024年一項調查顯示 ，台灣最爆肝行業依序為工程師、醫護、客貨運司機、警消、保全、影視從業人員。黃建賢提醒，此類型職場族群經常面對的高壓狀態、工作時間不固定、日夜顛倒或睡眠不足，會削弱免疫系統功能，可能導致平時潛伏在脊髓神經節的「水痘帶狀疱疹病毒」伺機而動，增加發病風險，應適時檢視身體及心理健康狀態，並與醫師討論治療方案，或接種疫苗增添防護力。

免疫力 癌症 糖尿病

上一則

不只泡泡尿、血尿才要檢查 醫：要不要洗腎 看2指標

延伸閱讀

3人確診水痘 賓州州大查出「源頭」 要求接觸者自我隔離

3人確診水痘 賓州州大查出「源頭」 要求接觸者自我隔離
醫藥／唇疱疹病毒擴散至眼睛 恐損視力

醫藥／唇疱疹病毒擴散至眼睛 恐損視力
37歲港男被野猴咬傷未理會 染猴疱疹病毒亡

37歲港男被野猴咬傷未理會 染猴疱疹病毒亡
香港登山客被野猴咬傷 感染疱疹病毒死亡

香港登山客被野猴咬傷 感染疱疹病毒死亡

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

65歲才是人生黃金期？腦科學專家揭長壽時代關鍵思維

2025-03-04 15:53
醫師表示，注意心肌梗塞發作五大症狀表現，尤其是突發性的胸痛，絕對不可以輕忽。（圖／123RF）

台立委沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

2025-03-09 00:00
示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
18歲少女完全沒有印象曾出現任何梅毒症狀，第一期患者可能不會痛而忽略、第二期會以紅疹表現，容易被忽略為蚊蟲叮咬，部分患者若曾服用含四環黴素的痘痘治療藥物，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

18歲女得梅毒卻沒印象 醫曝「這類藥」可能順便治療

2025-03-08 04:13
醫師提醒，不是只有泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時才需要就醫檢查。（本報資料照片）

不只泡泡尿、血尿才要檢查 醫：要不要洗腎 看2指標

2025-03-11 05:06
陽光燦亮整型院長陳峙文（左）、家安生醫總經理莊斯棋（中）、陽光燦亮整形診所院長外科專科醫師鄒玉樹院長（右）解析美國洋蔥式Quill拉皮法。圖/家安生醫提供

網紅削骨「整張臉垮掉」 淚謝名醫靠這招拯救她

2025-03-09 15:16

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債

金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債