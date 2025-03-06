我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

十二指腸挖出矽膠手套…男誤食異物腹痛嘔吐

江良誠
聽新聞
test
0:00 /0:00
男子誤食異物送醫急救，醫師手術在十二指腸中取出一坨變形的矽膠手套。(圖／南投醫院提供)
男子誤食異物送醫急救，醫師手術在十二指腸中取出一坨變形的矽膠手套。(圖／南投醫院提供)

民眾誤食異物五花八門，40歲男子腹脹、嘔吐多日，服用胃散還是腹痛難忍，到台灣南投醫院就醫，醫師手術，從十二指腸中取出一坨已經變形的矽膠手套。另名32歲男子吞下異物送醫急救，經X光檢查4顆電池卡在胃和十二指腸中，醫師提醒，誤食恐致命，勿輕易嘗試。

南投醫院外科醫師許家榮說，這名病患誤食矽膠手套，在胃裡已經停留一段時間，因無法被胃酸消化，才會卡在十二指腸，導致腹脹、嘔吐等症狀，醫護人員手術時，看到這坨又黑又硬的異物相當驚訝，取出後才認出是一雙矽膠手套，病患術後近一周才出院，解除心腹大患。

許家榮說，誤食異物的治療，會依病人個別狀況來決定處置方式。異物卡在食道或胃時，會評估狀況後使用內視鏡進行檢查及取出。但若異物過大像是矽膠手套，無法使用內視鏡夾出；或是卡在小腸，無法自行排出等狀況時，就要透過手術才能解決問題。

另名32歲男子則是吞了4顆3號電池，被送至南投醫院急救，透過X光檢查，可看到電池卡在患者的胃部及十二指腸，經肝膽腸胃科醫師黃耀光透過內視鏡手術，成功將電池取出，術後隔日便出院。

許家榮說，不論是因為好奇心、身心障礙者、老人或幼童誤食，都可能會引發嚴重併發症，異物還會造成食道、胃腸破裂、引發腹膜炎或敗血症等併發症而危及性命。

除了提醒民眾不要因為好奇心吞食異物，家中有兒童，應妥善保管鈕扣電池、尖銳物品避免誤食；老年人的部分除了簡化物品擺放，並在包裝上寫上大字的警示詞，降低誤食機率。

吞入異物的嚴重程度可大可小，端看異物是否尖銳或是否有腐蝕性，以及留在體內的位置及時間長短而定，部分非尖銳異物可以等身體自然排出，如果誤食的異物為別針、鈕扣電池或巴克球等等，應立刻就醫取出，避免造成嚴重的併發症。

男子誤食異物送醫急救，經由X光檢查，胃部和十二指腸中有4顆3號電池。(圖／南投醫...
男子誤食異物送醫急救，經由X光檢查，胃部和十二指腸中有4顆3號電池。(圖／南投醫院提供)

併發症

上一則

每一次都加速身體崩潰 醫示警熬夜8惡果：根本是燃燒生命

下一則

忽略血壓高 30多歲出血型中風

延伸閱讀

土耳其92歲婦腹痛就醫 手術取出63顆結石 1原因導致

土耳其92歲婦腹痛就醫 手術取出63顆結石 1原因導致
拉丁天后夏奇拉腹痛住院 利馬演唱會取消

拉丁天后夏奇拉腹痛住院 利馬演唱會取消
中國傳限制科技、礦業及工程人員流出國外 尤其針對印度

中國傳限制科技、礦業及工程人員流出國外 尤其針對印度
2歐洲新創公司突破電池材料回收技術 挑戰中國霸位

2歐洲新創公司突破電池材料回收技術 挑戰中國霸位

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
示意圖。（取自123RF）

65歲才是人生黃金期？腦科學專家揭長壽時代關鍵思維

2025-03-04 15:53
醫師提醒，前列腺癌早期症狀不明顯，患者多在排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛時才就醫，導致三成患者確診時已為第四期。（記者賴昀岫／攝影）

曾找上余天、李敖的攝護腺癌 醫提醒「2症狀」別輕忽

2025-02-28 01:30
女性乳癌發生率高，民眾應定期接受檢查。示意圖。（記者曾原信／攝影）

乳癌前兆一定會痛嗎？ 醫：小心有5樣致癌因素

2025-03-03 19:12
醫師提醒，追求健康的各種方法，若實行不當反而可能更傷身；示意圖。（圖／123RF）

8種習慣看似能讓人變得健康 其實對身體有害

2025-02-24 01:00
Omega-3是一種好油脂，穩定體內的油脂平衡，每日攝取1克Omega-3能延緩老化。示意圖。（取材自pexels.com@ Đậu Lu）

omega-3搭維生素D更有效 5策略能延緩老化

2025-02-27 23:00

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價