我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

失眠嗎？吃這4種食物 睡前喝2種飲品 助一夜好眠

記者林則澄
聽新聞
test
0:00 /0:00
針對民眾夜間難以入睡，專家建議，可在白天時適量攝取含色胺酸、鈣、鎂的食物，有助於維持體內血清素與褪黑激素，幫助舒緩焦慮、放鬆身心，一覺到天亮；示意圖。(本報資料照)
針對民眾夜間難以入睡，專家建議，可在白天時適量攝取含色胺酸、鈣、鎂的食物，有助於維持體內血清素與褪黑激素，幫助舒緩焦慮、放鬆身心，一覺到天亮；示意圖。(本報資料照)

許多人深夜在床上翻來覆去，就是無法入睡，須在安眠藥加持下才能進入夢鄉。專家表示，可在白天時適量攝取含色胺酸、鈣、鎂、維生素B6等食物，有助於維持體內血清素與褪黑激素，幫助舒緩焦慮、放鬆身心，一覺到天亮。

台灣林口長庚醫院營養師陳姿吟表示，牛奶、雞胸肉、堅果等蛋白質食物均含豐富的色胺酸，平時三餐維持相應的攝取量，肉類一天不高於2兩（約75克），也可在早餐、午餐時吃一根香蕉（約80至90克）。不建議為了補充色胺酸而買補品，若已有睡眠障礙，仍應就醫治療。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉補充，色胺酸為蛋白質的分子之一，也是幫助睡眠、穩定情緒的血清素與褪黑激素的原料，從豆魚蛋肉奶中，像黃豆、毛豆，或魚類、堅果類等4種食物中都能發現色胺酸。

台灣衛福部國健署指出，成人一天鈣攝取量約1000毫克、鎂攝取量約350毫克、維生素B6約1.5mg/d。許惠玉說，適量補充含鈣、鎂，或維生素B6的食物，包括芝麻、深綠色蔬菜、大蒜，也可曬太陽補充維生素D，幫助人體吸收鈣質，比起色胺酸，同樣能幫助人體分泌血清素與褪黑激素。

專家提醒，睡前喝1杯約200cc的牛奶，更能幫助一夜好眠；示意圖。（圖／123R...
專家提醒，睡前喝1杯約200cc的牛奶，更能幫助一夜好眠；示意圖。（圖／123RF）

許惠玉表示，睡前喝200cc的牛奶或豆漿這2種飲品，能有助睡眠，但不建議吃香蕉，因為香蕉含較高澱粉，可能導致血糖短時間內起伏不定，加重睡眠困擾，反之將享用的時間改在就寢時間的前幾個小時，更能幫助一夜好眠。

牛奶 血糖

上一則

植物染髮劑也恐會過敏 有人隔天全臉腫、2周開始掉髮

下一則

8種日常習慣 不利心臟健康 醫師：3種食物應先戒吃

延伸閱讀

豌豆有莢沒莢大不同 營養師：膳食纖維有助降低這癌症

豌豆有莢沒莢大不同 營養師：膳食纖維有助降低這癌症
研究：50歲前「這些習慣」可降腦中風、失智症風險

研究：50歲前「這些習慣」可降腦中風、失智症風險
吃甜品紓壓當心「糖上癮」 長期易肥胖、失眠

吃甜品紓壓當心「糖上癮」 長期易肥胖、失眠
元宵節「4顆元宵=1碗飯」 營養師：花生、芝麻餡有油糖

元宵節「4顆元宵=1碗飯」 營養師：花生、芝麻餡有油糖

熱門新聞

醫師提醒，追求健康的各種方法，若實行不當反而可能更傷身；示意圖。（圖／123RF）

8種習慣看似能讓人變得健康 其實對身體有害

2025-02-24 01:00
國健署提醒，血壓反映身體狀態，應每天固定測量。（123RF）

高血壓要吃一輩子藥嗎？ 醫分享「SABCDE」6原則護心血管

2025-02-25 04:10
示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
幽門桿菌是胃癌重要風險因素，醫師提醒，早期胃癌病患大多數沒有明顯症狀，應定期接受檢查掌握治療時機。（123RF）

胃癌存活率前三低 符合「這資格」快篩檢幽門螺旋桿菌

2025-02-24 04:49
疾管署發言人曾淑慧表示，HKU5-CoV-2可能造成人畜共同疾病，不排除發生大流行產，因此引起各界關注，但是目前世界衛生組織評估造成大流行機會低，疾管署會審慎評估疫情發展。（記者李青縈／攝影）

HKU5新冠狀病毒再引爆全球疫情？ 疾管署指大流行2特性

2025-02-25 17:30
醫師提醒，前列腺癌早期症狀不明顯，患者多在排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛時才就醫，導致三成患者確診時已為第四期。（記者賴昀岫／攝影）

曾找上余天、李敖的攝護腺癌 醫提醒「2症狀」別輕忽

2025-02-28 01:30

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬