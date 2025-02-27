26歲工程師「硬不起來」 醫：不舉恐與心血管疾病有關

一名26歲工程師平時久坐少運動，魚水之歡不順利，讓女友頗有微詞。示意圖，與新聞當事人無關。（聯合報系資料照）

一名26歲工程師平時久坐少運動，雖然自慰時都沒問題，但在魚水之歡前卻總是軟掉，也讓女友頗有微詞。所幸情侶倆共同去泌尿科就醫，男方經服藥與心理諮商後重振雄風，在房事上找回以往的自信心。

台灣三軍總醫院副院長、泌尿外科主治醫師蒙恩表示，以台灣為例，秋冬泌尿科就診人次比春夏多出20%左右，患者主訴多為頻尿、夜尿，男性勃起功能障礙有年輕化趨勢，高危險因子包括慢性病、生活習慣不良、工作壓力大，建議45歲以上青壯年族群留意。

蒙恩指出，診間有時遇到較年輕患者自述有勃起功能障礙，但檢查後往往發現血管、神經並無退化跡象，多是因為心理因素導致「硬不起來」，房事表現不如預期，多協助心理諮商或請伴侶一同進入診間，告知相關衛教知識，男方以藥物治療後好轉，不需要進一步手術。

不過，蒙恩提醒，男性一旦有勃起功能障礙，包括硬不起來或硬度不足等，可能是心血管疾病前兆，像冠狀動脈狹窄或阻塞造成的冠心症，「當無法順利充血導致勃起功能障礙，一般而言，醫師會留意患者有無三高（高血壓、高血脂 、高血糖 ）病史，其中血脂高，可能血管管徑或彈性有問題；血糖高，甚至有糖尿病 ，可能神經傳導有問題，建議患者進行其他部位或全身性檢查。」

至於許多有房事挫折經驗的男性，就醫後可經醫師開立壯陽藥緩解。蒙恩提醒，若患者有雄性荷爾蒙分泌不足、血管彈性不佳、神經傳導能力受損等情況，服藥後的藥效有限，尤其糖尿病中後期患者，神經傳導功能急遽退化，有可能要動手術或植入人工陰莖，才能幫助房事。

另外，台灣衛福部食藥署在臉書「藥博士正藥說」提到，磷酸二酯酶第五型抑制劑（又稱PDE5抑制劑）是目前最廣泛使用的壯陽藥。

食藥署提醒，服用壯陽藥後勿再吃下含有硝酸鹽類藥物，包括硝化甘油（nitroglycerin, NTG）、異山梨單硝酸酯（Isosorbide dinitrate）、亞硝醯鉄氰化鈉（Sodium Nitroprusside）、亞硝酸戊酯（amyl nitrite），可能引起血壓急遽下降，甚至危及生命，因此若有同時服用其他降血壓藥物、抗黴菌藥物，務必諮詢醫師和藥師。

再者，食藥署表示，服用壯陽藥期間，出現單眼或雙眼喪失視覺，及持續勃起超過4小時等，其中陰莖異常勃起將造成組織受損和功能喪失，若遭遇不幸狀況務必立即就醫，以免錯過最佳治療時機。