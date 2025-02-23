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糖友冬令進補貪吃 生殖器化膿腫5倍大 清膿多達200CC

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醫師提醒，糖尿病患者一定要嚴格控制飲食，末梢血液若循環不良造成傷口，更容易發生感染；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，糖尿病患者一定要嚴格控制飲食，末梢血液若循環不良造成傷口，更容易發生感染；示意圖。（圖／123RF）

一名70歲糖尿病患者冬令進補加貪吃，日前因在家中突然暈眩，家人送醫後，抽血檢查糖化血色素飆高至15.6，是正常值的2.5倍，發炎指數也飆破正常值近十倍，醫師發現，老翁因傷口感染，傷檢時驚覺患者下部腹部長膿瘡，生殖器甚至腫大五倍，清創手術清出200CC的膿後，才逐漸恢復正常。

台灣大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，70歲老翁罹患糖尿病，平時飲食、血糖控制的非常差，曾經中風的他，多天臥床起不來，全身不適，一開始以為是中風的後遺症引起身體不舒服，但是詳細檢查時發現，患者生殖器居然腫大近五倍，連陰囊也腫大，幾乎整個下腹部皆腫大，由於患者自我照護能力很差，自己、家人都沒發現。

大甲李綜合醫院表示，這名患者平時需要家人照顧，但卻沒遵照醫囑飲食、吃藥，導致血糖失控；這次因下腹部有破皮外傷，遭受到細菌感染，導致傷口化膿，自己皆沒有感覺，等到膿瘡愈來愈腫，連生殖器都跟著腫大，家人才驚覺嚴重性，患者術後表示，「真的嚇一跳。」

黃品叡指出，糖尿病患者一定要嚴格控制飲食、不要貪吃，因末梢血液循環不良、免疫力低下，若有傷口，就會出現廣告中「阿嬤，妳怎麼沒感覺」的狀況，因此，更容易發生傷口感染，如果一開始就發現，使用抗生素治療便可以，但是，如果愈拖愈久，病情就會更嚴重，最嚴重恐會出現敗血症，甚至死亡。

糖尿病 中風 血糖

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