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上班族頭痛又疲累 健檢揪出代謝症候群 血壓體重都偏高

胡祖瑄／台大醫院北護分院家庭醫學科主治醫師
透過健康檢查，可讓民眾及早發現問題，預防疾病、盡早治療。（圖／AI生成）
透過健康檢查，可讓民眾及早發現問題，預防疾病、盡早治療。（圖／AI生成）

40多歲的王小姐是個上班族，最近常感到疲累，開會時會頭痛、注意力無法集中，讓她感到十分焦慮，因此就醫尋求幫助。經醫師詳細評估檢查後，發現她的血壓及體重都偏高，膽固醇及空腹血糖值也偏高、肝功能異常，疑似是脂肪肝所引起，並確診罹患代謝症候群。

成人健檢 及早發現問題

王小姐需規律服藥外，醫師也為她制定全方位改善計畫，更鼓勵她定期接受健康檢查與癌症篩檢。經過數月努力，王小姐不但已經恢復了精力，也對如何保持身心健康更有心得。

隨年齡漸長，身體機能逐漸退化。為了維護民眾健康，成人健康檢查項目涵括身體檢查、血液生化檢查（肝腎功能、血糖、血脂）、尿液檢查以及健康諮詢等，及早發現問題，盡早介入與治療。

 維護身體健康，除了接受定期健檢，還需要改變生活習慣。以台灣為例，根據台灣衛福部統計，台灣十大死因中，有多項與代謝症候群相關，其診斷標準如下：

1.腹部肥胖：男性腰圍≧90cm、女性腰圍≧80cm。

2.高血壓：收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg，或是正在服用高血壓藥。

3.高血糖：空腹血糖值≧100mg/dL，或是正在服用糖尿病藥。

4.高三酸甘油脂：≧150mg/dL，或是正在服用降三酸甘油脂藥物。

5.高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。

調整飲食 改善日常生活

以上五項組成因子，符合三項（含）以上即符合代謝症候群診斷。建議盡早從日常生活改變，包含飲食調整、規律運動、限制酒精攝取、戒菸、血壓控制、體重控制等。

步入中年後，除了家庭事業有成之外，自己的健康更應該積極重視，養成良好的生活習慣是維持健康的關鍵。建議找一位信賴且長期熟悉自身健康狀態的家庭醫師建立健康諮詢關係。

血糖 高血壓 血脂

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