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陰道異常出血當心子宮內膜癌 醫分析3危險因子

王慧瑛、李定宇
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婦產科醫師提醒，子宮內膜癌典型症狀為不正常陰道出血；示意圖。（圖／123RF）
婦產科醫師提醒，子宮內膜癌典型症狀為不正常陰道出血；示意圖。（圖／123RF）

一名50多歲女教師因經期不規則，經子宮內膜切片檢查確診為子宮內膜癌，考量學期尚未結束，無法長時間請假，醫師建議以達文西機器手臂手術治療，手術具有傷口小、恢復快、住院時間短等優勢。

運動、健康飲食 降風險

醫師提醒，子宮內膜癌危險因子主要是肥胖和飲食西化，規律運動、健康飲食與維持適當體重，有助降低風險。

這名患者是因月經周期變得不規律，伴隨著不正常出血狀況長達一年，經過內診與超音波檢查後發現她有子宮內膜異常增生的情況，內膜厚度超過1.5公分，遠超過更年期女性 ( 50歲以上) 的內膜厚度小於1公分的正常範圍，在子宮內膜切片檢查後確診為子宮內膜癌。

經進行腫瘤指標抽血與術前核磁共振（MRI）檢查，判定為1A期，考量學校學期尚未結束，無法長時間請假的狀態，在醫師建議下，選擇達文西機器手臂手術。

台灣恩主公醫院婦產科主治醫師徐靖指出，手術過程為患者切除子宮、卵巢、輸卵管，並清除雙側骨盆腔淋巴結，順利完成並未見特殊併發症，患者於術後第二天就出院。幸運的是，術後病理報告確認為子宮內膜癌第一期，並無深層侵襲或淋巴轉移，因此患者無需接受化學治療，只需定期追蹤。

徐靖提醒，子宮內膜癌的典型症狀為不正常陰道出血，更年期前後的女性，若出現停經後再出血、月經周期紊亂並伴隨長期點狀出血、月經周期縮短 ( 如一個月兩次 ) 或經期過長，及持續性陰道出血超過三個月，應盡早就醫，切勿忽視潛藏疾病的風險。

肥胖、停經前後 風險增

誘發子宮內膜癌有哪些危險因子？徐靖表示，子宮內膜癌危險因子主要是肥胖和西化的飲食習慣，肥胖病患的體內脂肪細胞含量較高，脂肪細胞會分泌一些類似雌激素型態的賀爾蒙，刺激子宮內膜，導致增加罹癌的風險，除此之外，年齡也是危險因子，停經前後的女性是罹患子宮內膜癌高危險族群。

現今外科手術以腹腔鏡、達文西機器手臂兩種微創手術為主，有別於傳統癌症手術開刀傷口面積大，微創手術是在左右下腹各打兩個小孔，因傷口小，術後疼痛感大幅減輕，過去開刀約需要住院一周，透過微創手術一般約兩天即可以出院，透過內視鏡的鏡頭可以將手術視野放大不少，淋巴結的採樣和廓清更為方便。

徐靖指出，第三、四期腫瘤患者，由於腫瘤已擴散在整個腹腔，在進行微創手術時，可能會導致腹腔內腫瘤擴散至其他尚未受影響的部位，加速病情惡化，不適合進行微創手術。

腫瘤 癌症 併發症

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