我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力破「離婚」傳言 歐巴馬夫婦情人節秀恩愛

關注貿易和通膨動態 史指收盤持平 但本周走勢強勁

75歲婦照顧生病丈夫壓力大 昏倒檢出患「心碎症候群」

記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院急診部日前為一位婦人診斷書章魚壺心肌症患者。記者鄭國樑／攝影
衛福部桃園醫院急診部日前為一位婦人診斷書章魚壺心肌症患者。記者鄭國樑／攝影

台灣75歲婦人的丈夫跌倒住院，照顧另一半讓她壓力大如山壓頂，日前在家中突然昏倒，立即送往衛福部桃園醫院，急診部安排心導管檢查，發現心臟竟如章魚壺般變形，隨後轉至加護病房，期間恢復良好，6天後康復出院。

衛福部桃園醫院主醫師林昕緯表示， 「章魚壺心肌症」（Takotsubo Cardiomyopathy），俗稱為心碎症候群，是一種因極度心理或生理壓力引發的心臟病。當遭遇重大壓力時，體內會釋放大量兒茶酚胺等激素，這些物質會刺激心臟，使心臟暫時失去部分功能，導致左心室收縮時的形狀看起來像是日本漁夫在捕捉章魚時用的「章魚壺」陷阱一樣。

林昕緯說，臨床研究發現，心碎症候群好發於停經後的婦女，與有焦慮憂鬱症者、頭部外傷及癲癇病史者，症狀表現與心肌梗塞相似，包括常見的胸痛、呼吸困難、頭暈等。心導管和左心室血管攝影是診斷的黃金標準，須先排除急性心肌梗塞，也可以評估左心室室壁收縮模式。但心導管檢查卻顯示冠狀動脈無阻塞，這時就需懷疑心碎症候群。

林昕緯指出，心碎症候群是一個相對預後良好的疾病，死亡率不到5%，患者通常會自己慢慢恢復左心室的收縮功能，大多數患者在數週內可恢復健康，但若同時併發心因性休克或心律不整，則預後會較差。提醒若在遭遇重大壓力事件後，出現上述症狀，應盡速就醫，若延誤治療，可能導致心臟衰竭甚至死亡。

部桃內科加護病房護理長程盈溎提醒，預防心碎症候群，最重要的就是學會紓壓，呼籲民眾關注心理健康，重視壓力管理，當壓力過大時，可以尋求心理諮詢或參與團體活動，讓心情平靜下來。此外，保持規律的生活習慣、均衡飲食、適度運動，也有助於降低罹患心碎症候群的風險。

心臟病 心理健康 憂鬱症

上一則

全球最新「醫療照護指數」台灣連7年蟬聯雙冠 美排第幾？

延伸閱讀

70歲翁泡湯突昏迷 天冷泡溫泉注意「心肌炎」風險

70歲翁泡湯突昏迷 天冷泡溫泉注意「心肌炎」風險
大S驟逝、台中氣爆太震撼 利菁遺產規畫全說了

大S驟逝、台中氣爆太震撼 利菁遺產規畫全說了
紓壓、控糖、規律運動、留意心臟健康…老得健康關鍵

紓壓、控糖、規律運動、留意心臟健康…老得健康關鍵
好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買

好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買

熱門新聞

不少人認為，上完廁所蓋上馬桶蓋可以避免細菌噴出。示意圖。（取材自pexels.com@Max Vakhtbovycn）

馬桶沖水蓋不蓋「病菌一樣多」 教授：做3事避免感染

2025-02-10 19:13
凱拉只是穿著平常的內褲睡覺，竟演變成感染住院多日。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Matthew Cain）

只是穿內褲睡覺 德州女子感染變囊腫還多次住院

2025-02-10 20:12
泌尿科醫師指出，口交其實算是種危險性行為，同樣有感染性傳染病風險。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

口交屬於「危險性行為」 醫曝患者喉嚨痛3個月竟是淋病

2025-02-08 04:57
美加州腸胃科醫師列舉包括無糖汽水等三類常見飲品，會增加罹患阿茲海默症風險。（路透）

不想失智症 除了酒精還要避開這2類常見飲品

2025-02-07 01:00
一年四季冬天是最多人感染呼吸道疾病的季節，醫師提醒，可增加維生素A、C與D的補充；示意圖。（圖／123RF）

8類食物增強免疫力 可預防感冒、流感

2025-02-14 01:10
寒流來襲，新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣說，低溫一波接著一波，心肌梗塞患者增加，呼籲民眾應做好「全身保暖」、「多喝水」、「慢性病患者按時服藥」三大措施，預防心肌梗塞。（記者蘇健忠／攝影）

寒流發威心肌梗塞患者增 醫揭「三大動作」不可以忘記

2025-02-09 17:24

超人氣

更多 >
情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買

好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人