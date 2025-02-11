37歲女腦中風昏迷逾20天 靠磁波刺激、機器人助她再站起來

利用下肢外骨骼機器人，可以訓練中風患者以正確的步態走路。（雙和醫院提供）

37歲的高小姐因出血性腦中風 昏迷，甦醒後留下四肢癱軟無力、口齒不清後遺症。雙和醫院健醫學部主任、台北神經醫學中心神經復健科醫師陳弘洲，除安排傳統復健治療外，也透過吞嚥訓練及重複性經顱磁刺激（rTMS）療程，讓高小姐從無法自行進食到恢復正常飲食，且經數周療程已能自行起身，開始緩步行走。

雙和醫院指出，高小姐在某公司擔任人資主管，半年前與朋友聚餐時突然昏倒，緊急送醫後，發現是腦血管瘤破裂導致的出血性腦中風，雖經手術搶救，但仍在加護病房昏迷逾20天，甦醒後留下四肢癱軟無力，以及口齒不清等後遺症。

待病情穩定後，高小姐求助前往台北神經醫學中心神經復健科門診，陳弘洲指出，高小姐受創部位在橋腦，位於腦部較為核心與深層的地方，橋腦受創不會影響到認知功能，只要肢體及語言功能稍微恢復，便有機會回到工作崗位，因此除職能、物理及語言等傳統復健治療，還透過檢驗數據對比實際狀況，安排吞嚥訓練及重複性經顱磁刺激（rTMS）療程。

陳弘洲說，剛開始復健時，高小姐出現左右無法平衡的問題，手抖得相當厲害，幾乎無法拿杯子喝水，甚至連用手指頭觸摸自己的鼻子的基本指令都無法完成，常手抖著戳到眼睛，經醫療團隊精準策略，高小姐由最初無法自行進食，需依賴鼻胃管，到成功拔除管路並恢復正常飲食；且現已能自行起身，在他人的攙扶下開始緩步行走，將以一年內重回職場為目標持續復健。

「利用磁波去刺激想要的區域，效果顯著優於只進行傳統復健。」陳弘洲表示，一般進行重複性經顱磁刺激治療前，會先依照病患的病況，選定最優先治療的項目，例如是認知功能、上肢功能、下肢功能或是語言功能，選定治療項目後就會進行精準定位，依據定位結果進行療程，共10次，每次刺激約20分鐘左右。

而腦部受創，大腦會利用還殘存功能讓它更大化，但大腦不會預期受損的區域可以恢復，因此反而會發生好側腦區抑制壞側腦區的情況，導致傷處的恢復更差，而為提昇壞側腦區的功能，經顱磁刺激也可產生抑制作用，使壞側的腦區配合，進而讓復健治療效果更好。

陳弘洲說，利用重複性經顱磁刺激來抑制高小姐好側的腦區，再安排下肢外骨骼機器人，訓練正確步態走路，相較一般傳統復健的走路訓練，高小姐的步態可能會歪七扭八。