罹卵巢囊腫 單孔腹腔鏡術揮別經痛

巧克力囊腫如棒球大，恐經痛或經期異常。（本報資料照片）

45歲王小姐多年前即得知自己卵巢內有5公分大囊腫，但過去只有出現經期悶痛症狀，並無大礙。去年她赴醫院例行檢查時赫然發現，一年內囊腫增大5公分，體積成長近一倍，已接近棒球大小。囊腫快速增長雖罕見，但經醫師檢查評估，仍以良性機率較高。雖沒有明顯症狀，但擔心不治療可能衍生其他後遺症，因此決定開刀取出。

台灣羅東博愛醫院婦產科醫師傅念慈表示，液體聚集在卵巢內也就是俗稱卵巢囊腫，而巧克力囊腫是其中最常見的卵巢良性囊腫，也是子宮內膜異位症的一種。卵巢囊腫產生的症狀因人而異，可能出現經痛、經血量大、經期異常症狀，也可能無明顯感覺。

王小姐多年前即得知自己卵巢內有5公分大囊腫，但過去只有出現經期悶痛症狀，並無大礙。去年她赴醫院例行檢查時赫然發現，一年內囊腫增大5公分，體積成長近一倍，已接近棒球大小。囊腫快速增長雖罕見，但經醫師檢查評估，仍以良性機率較高。

傅念慈說明，卵巢蒂頭連接子宮，若卵巢生囊腫導致卵巢過大，就會像氣球 充水脹大，容易發生扭轉，嚴重恐致卵巢缺血壞死。因此，在與王小姐討論後，決定開刀切除。

現行腹腔鏡手術必須在肚皮上做出約三至四個傷口，以便將器械、內視鏡分別伸入腹腔切除囊腫。但隨醫療技術與儀器的進步，傅念慈醫師評估，個案也適用單孔腹腔鏡手術，利用肚臍或陰道當單一切口，就能完成手術，既能美觀、減少傷口，也能加速復元速度。

傅念慈以個案的肚臍作為開口，將微型器械伸入腹腔、直達病灶，利用剪刀切下卵巢內的囊腫組織後，取出囊腫並進行皮膚縫合。術後疤痕、結痂隱藏在肚臍中，以最少的傷害達到治療目的。術後王小姐搭配口服藥物控制且定期回診追蹤，身體復原狀況良好。

傅念慈解釋，腹腔鏡手術屬於微創手術，而單孔腹腔鏡更是醫療技術的再進化，並不會讓治療效果打折扣，反而能因傷口減少，使身體更快復原，重回生活正軌。但傅念慈醫師也提醒，雖然能減少傷口，但手術仍有其限制，術前須視病灶位置、體積與病人體質評估是否適合。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/article/63407）