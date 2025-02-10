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54歲婦子宮頸癌 自然孔洞內視鏡切除 減少疼痛疤痕

潘奕言
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醫師表示，相較傳統的開腹手術，利用人體自然孔洞（陰道）進行內視鏡手術，能大幅減少患者的出血量、縮短住院天數，且術後不留疤；示意圖。（圖／123RF）
醫師表示，相較傳統的開腹手術，利用人體自然孔洞（陰道）進行內視鏡手術，能大幅減少患者的出血量、縮短住院天數，且術後不留疤；示意圖。（圖／123RF）

54歲邱小姐遠嫁日本，去年發現子宮頸原位癌，切除後又再復發，轉診至號耳灣屏東醫院婦產科，與醫師討論評估後，決定採用經陰道自然孔洞內視鏡子宮切除手術，術後復元良好，第2天即出院。

邱小姐去年3月在日本進行子宮頸抹片檢查，確診發現罹患子宮頸原位癌，隨即進行接受子宮頸圓錐切除手術，並定期檢查。沒想到12月被診斷出有原位癌復發情形，回台後攜帶日本醫師所開具的轉診單，至屏東醫院婦產科求診。

她與屏東醫院婦產科醫師唐逢翔討論並評估後，決定採用經陰道自然孔洞內視鏡子宮切除手術。唐逢翔表示，經陰道自然孔內視鏡手術可應用在子宮切除、卵巢腫瘤切除、特定形態子宮肌瘤切除，甚至女性結紮手術。

若上腹部嚴重沾黏的病人，自然孔不經由腹部傷口進行手術，更加安全；尤其腹部兩側皮膚非常敏感，此手術不會切開體表，不會造成腹部核心肌群傷口，避免疼痛也能大大減少出血量，縮短住院天數且術後不留疤。

經陰道自然孔洞內視鏡手術與傳統開放手術相比具有許多益處，可以更快恢復，縮短住院時間，減少疼痛和疤痕形成，並且感染的可能性更低。近年來，因為病人對於外觀美容及小傷口復原快的知識日益增加，所以微創手術近年來逐漸變多的趨勢。 

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