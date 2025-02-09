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常說好累、好麻煩… 5個生活習慣看出胖或瘦

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胖子和瘦子擁有不同的生活習慣，若想瘦身，可透過簡單的肌力訓練和有氧運動提升體力，讓自己更容易瘦下來；示意圖。（圖／123RF）
胖子和瘦子擁有不同的生活習慣，若想瘦身，可透過簡單的肌力訓練和有氧運動提升體力，讓自己更容易瘦下來；示意圖。（圖／123RF）

現代人重視外表，常常會透過飲食、運動等方面來控制體重。而有控制體重的人，以及嚴重過胖的人，其實光是在日常生活中，就有許多不同的地方。因此，光是透過自身平常的習慣檢測，就能知道自己屬於哪個類型。

根據日本媒體「ESSE Online」報導，曾經幫助多位藝人維持身材的日本知名瘦身達人清水忍指出，減重的黃金比率應該是飲食占9成，運動僅占1成的「9:1比率」。運動雖然可能無法帶來顯著的減重效果，但它是打造瘦身不可或缺的一環。

報導指出，身處在「肥胖世界」的人，有著動作緩慢、短距離也要搭乘交通工具、習慣把物品放在觸手可及的地方、包包裡總有糖果或零食，以及總是喊著「好累」或「好麻煩」口頭禪的五種習慣。

相對地，能控制體重的人，平常則有想到什麼就立刻行動、會在紅燈閃爍時衝刺過馬路、休假時不出門就覺得浪費、不會吃超過所需的食物，以及總是會說「試試看吧」口頭禪5個生活習慣。

若想瘦身，平常可以在日常生活中，透過簡單的肌力訓練和有氧運動提升體力，讓自己更有活力後，才能更容易瘦下來。

至於吃的方面，輕度運動者可以以「目標體重× 34」的方式來計算熱量。例如想要瘦到48公斤，一天就是控制在48×34 =1632大卡的熱量，避免攝取超過這個數字。

減重 日本 檢測

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