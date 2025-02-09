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102歲日本最長壽藥劑師元氣滿滿 祕訣在睡眠+蛋白質

世界新聞網
日本最長壽藥劑師幡本圭左認為，是否維持充足睡眠，是長壽的祕訣之一；示意圖。（圖／123RF）
日本最長壽藥劑師幡本圭左認為，是否維持充足睡眠，是長壽的祕訣之一；示意圖。（圖／123RF）

想活到長命百歲，就得在生活上多下工夫，保持自己的身心健康。日本有一位現年102歲的女藥劑師幡本圭左，是獲得金氏世界紀錄認證世界上最年長的藥劑師，目前也仍維持一周六天的工作頻率。而她近來也在媒體上，大方分享自己的長壽祕訣。

根據日本媒體報導，幡本每天會在早上7點起床，晚上約11點半睡覺，每晚睡滿7.5個小時。她認為充足睡眠對健康至關重要，腦細胞的功能也需要靠睡眠來維持。午睡則不需要睡太久，總時間大概在30分鐘左右，實際入睡則是15至20分鐘。

另外，幡本每天早上醒來後，會在床上做10分鐘的自創體操。包括平躺在床上，雙腿上下擺動10次，接著將雙腿稍微抬起交叉10次，然後做模仿騎腳踏車的動作。最後在保持背部貼床的情況下，右臂盡量向左側延伸，進行背部伸展，然後左臂同樣向右側延伸。隨著年紀增長，動作會變得越來越不靈活，但透過體操可以減輕負擔，讓身體感覺更輕鬆，但還是要避免摔倒。

飲食方面，幡本認為要攝取足夠的蛋白質。早餐通常是麵包和沙拉，沙拉裡頭可能有胡蘿蔔、高麗菜、小黃瓜，還有自製蒸豆子和半顆水煮蛋等等，再淋上自己喜歡的沙拉醬。她還會吃自製的優格，裡面加了浸過白蘭地的葡萄乾，並再淋一小匙白蘭地。除此之外，還有吃半根香蕉，偶爾加蘋果或橘子。

即使年過百歲還在工作，但對幡本而言，工作就是她的生活意義，遇到假期反而會覺得無聊。因此只要還能清楚處理業務、不出大錯，她就會繼續做下去，每天能看到客人因為她的建議，變得更健康、精神更好，就會讓她感到幸福。總得來說，長壽的祕訣就在充足睡眠、規律飲食，以及從事自己熱愛的工作。

日本

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