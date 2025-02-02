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年輕人膝蓋痛 這2種運動當心「皺襞症候群」上身

記者江良誠／綜合報導
馬拉松示意圖。(本報資料照片)
馬拉松示意圖。(本報資料照片)

馬拉松、自行車運動盛行，可能會讓膝蓋長時間發炎，出現老年人才有的膝蓋疼痛症狀，醫師提醒，喜歡運動的民眾，要注意保養膝蓋、穩定膝關節，避免過度運動引起「皺襞症候群」。物理治療師指出，膝關節內有四種不同類型的皺襞(Plica)，有點像衣服的皺摺，這當中「內側皺襞」較容易出現問題。

當膝蓋一直重複彎曲、伸直，例如跑馬拉松、騎腳踏車等等，內側皺襞與關節不斷互相摩擦，就可能會磨損、發炎引起「皺襞症候群」。如果長時間未改善，皺襞變厚、纖維化，可能會加速膝關節退化。皺襞症候群的患者可能會出現膝蓋前、內側疼痛；膝蓋變換姿勢時可能會出現摩擦聲；覺得膝蓋無法使力、卡卡的像被鎖住般的感覺；關節積水腫脹不適等症狀。

台灣衛福部南投醫院物理治療師蘇煜華表示，皺襞症候群的治療方法與其他關節炎跟韌帶發炎相似，醫師會依病人的狀況給予口服藥物、注射治療、震波治療或安排復健等方式，大部分病人都會達到緩解。除了藥物治療，適當的伸展運動及弓箭步、坐姿抬腿等動作能夠加強股四頭肌的股內斜肌(VMO)之肌力，穩定膝關節，減少膝蓋承受的負荷。

皺襞症候群並非老年人專利，年輕尤其喜歡運動的民眾反而容易造成。但是也不用太過擔心，其實做好日常保健習慣，便能夠降低膝關節受傷的機會，維持良好的生活品質。

坐姿抬腿可以加強股四頭肌，穩定膝關節，減少膝蓋承受的負荷。(本報資料照片)
坐姿抬腿可以加強股四頭肌，穩定膝關節，減少膝蓋承受的負荷。(本報資料照片)

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