撞擊導致腦傷 頭暈頭痛是警訊 避免高強度運動

醫師提醒，撞到頭後，若是出現頭暈、頭痛加劇，或出現失去人事時地物概念等症狀，應立即就醫。(圖／RF123)

機車事故可能造成腦傷。以台灣為例，2024年1至9月，全台機車交通事故共30萬579起，造成29萬5732名騎士受傷。雖然安全帽有效減少重傷，但許多民眾未戴好安全帽，車禍後仍有許多人出現輕微腦傷，嚴重者則出現影響生活品質的症狀。

大腦如果凍般柔軟脆弱，雖有顱骨與保護膜防護，撞擊仍可能導致大腦組織受損，並引發神經元撕裂、凋亡等問題。每個人的體質與大腦恢復能力有所不同，有些人在適當休息後可恢復正常，但有些人則會持續出現頭痛、頭暈，甚至光線敏感、聲音敏感等困擾。

值得注意的是，許多患者在初期出現頭暈、頭痛等症狀時，常以為是作息不規律或過度疲勞所致，未及時就醫，導致問題累積惡化，甚至嚴重影響生活。建議在撞擊後的三天內密切觀察自身或患者身體，若有頭暈、頭痛加劇，或出現失去人事時地物概念等症狀，應立即就醫，並至少休息兩個月，避免進行高強度運動，防止二次傷害。

就醫時，醫師會使用簡易初評工具判斷是否為腦傷症狀。若確認為腦傷，將由臨床心理師進一步進行認知、記憶及處理能力的詳細評估，並輔以腦部影像掃描、腦波儀等檢查，全面診斷腦部神經連結與功能變化。

研究顯示，藥物可緩解腦傷初期的頭痛、頭暈、憂鬱、失眠 等，降低腦組織發炎。腦部復能方面，臨床心理師可依患者需求，設計專屬的認知功能訓練、適應功能強化及職業復能計畫，協助重建生活能力，恢復身心健康。