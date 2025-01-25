寒冬防失溫 5個身體部位恐凍出毛病

醫師提醒，寒冷天氣會影響身體免疫系統和認知功能等，專家建議尋找能擋風的地方，或保持活躍來幫助取暖；示意圖。（圖／123RF）

冬天的氣溫下降，寒冷天氣有時令人難受，但不僅僅如此而已，低溫實際上也會對身體健康造成危害。專家表示，即便長時間暴露在正常冬季氣溫中，都可能會影響心臟、大腦和其他重要器官。

當身體暴露於寒冷中時，熱量流失的速度可能會超過產生熱量的速度。隨著時間一長，身體會耗盡儲存的能量，使體溫開始下降。長時間暴露於寒冷中，尤其是當身體的核心體溫降至攝氏35度以下時，可能會導致失溫、凍傷以及其他問題。

寒冷的天氣會影響身體的各個部位，包括：

1.心血管系統

專家指出，當空氣溫度下降時，血管會收縮，以防止熱量流失，並在身體核心周圍保持更多的血液。

當血液正在從外圍轉移到這個區域，這就是手指和腳趾變冷的原因。但這會增加血壓，高血壓 會導致心臟病 發作或中風 ，特別是那些已經面臨更高心血管風險的人。 極端寒冷還可能導致血液增稠，更容易凝結，這同樣會增加心臟病發作和中風的風險。

2.呼吸系統

專家表示，患有氣喘、慢性肺病或其他呼吸系統疾病的人在氣溫下降時風險較高，因為冷乾空氣會刺激呼吸道，這會引起更多的發炎，並導致呼吸道周圍的肌肉收縮，這可能會引起喘鳴、咳嗽、呼吸急促或胸口灼熱感，尤其是在運動時。

3.免疫系統

一般來說，寒冷的天氣會讓人們更容易生病。

專家提醒，當寒冷的天氣來臨時，人們往往會聚集在室內，更擁擠的環境使得病菌更容易傳播。更重要的是，一些病毒在寒冷中能夠存活得更好，而人體的免疫系統可能會失去部分效能，像是乾冷空氣使覆蓋鼻子、嘴巴和喉嚨的黏膜變乾，失去防禦病菌的能力。

4.認知功能

因為寒冷而引起的血管收縮會影響認知功能，尤其是失溫發生時更是如此。當核心體溫降到攝氏35度以下時，就會出現失溫。失溫可能是由極端寒冷引起的，或者在較不寒冷的氣溫下，如果身體因為雨水、汗水或進入冷水而感到寒冷，也有可能發生。

失溫的徵兆包括顫抖、混亂、語無倫次、呼吸緩慢、記憶喪失、嗜睡、極度疲勞、臉部浮腫或腫脹以及皮膚蒼白。專家警告，失溫是一種緊急情況，像是顫抖這樣的早期警告徵兆絕對不應該被忽視。

5.皮膚凍傷

長時間暴露於寒冷中，當血液流向四肢的量減少時，也可能導致凍傷。另外，血液循環不良的人風險較高。凍傷的徵兆包括麻木、皮膚蒼白、紅腫或疼痛。

一旦發生這種情況，應立即離開寒冷環境，進入較溫暖的地方。避免摩擦凍傷部位或用凍傷的腳或腳趾行走，因為這樣會造成更多損傷。相反地，可以將凍傷部位浸入水溫不要過熱的溫水中。

預防寒冷造成傷害的第一步是穿對衣物，尤其是當長時間外出時，確保沒有皮膚暴露在外，像是戴上圍巾、帽子和手套，而不僅僅是穿外套。

專家提醒，即便寒冷天氣外出運動有助體溫升高，但避免過度體力活動，因為你會流汗並失去熱量，反而得到反效果。

此外，溫暖的飲品可能幫助人們在戶外保持溫暖，但應避免飲酒。酒精可能讓你覺得更暖和，但它會擴張血管，並使你多排尿，從而導致脫水。而且酒精會干擾思考能力。

如果被困在寒風環境中，專家建議尋找能擋風的地方，或保持活躍來幫助取暖。