出國旅行享美食 3招防腹瀉 盡量避免生食

出國旅遊度假開心吃美食的同時，要小心水土不服造成腸胃出問題；示意圖。（圖／123RF）

出國度假開心吃美食的同時，要小心水土不服造成腸胃出問題，導致敗興而歸。旅行者腹瀉（Traveler's diarrhea）是旅遊的人經常會碰到的疾病之一，盛行率約為30%至70%，其風險和旅行的目的地、季節有關，部分亞洲、中東、非洲、墨西哥 及中南美洲為高風險地區。

旅行者腹瀉發病情況為每天排出超過三次的未成形糞便，且加上至少一種的腸胃道症狀，包括腹痛、惡心、嘔吐、腸胃道不適等，大多因腸道病原體經糞口傳染致病，以細菌感染最常見約80至90%，病程約為3至7天；病毒感染則占5至8%，病程約為2至3天；長程旅行者感染原蟲的風險約占10%，症狀常較晚發生，病程可能會持續數周至數月之久。

儘管民眾先前已有過旅行者腹瀉的經驗，也難以預防下次的發生。單次旅程中可能也發生不只一次，但仍可透過注意飲食衛生來降低致病風險。

1.飲食建議避免生食，應煮沸、煮熟、剝皮後再食用。

2.用膳前應注意包裝與餐具是否潮濕及汙染，若無法確認食品安全，可考慮不吃來保健康。

3.餐前與如廁前後，可用肥皂和水洗手，亦可使用酒精乾洗手液（酒精濃度超過60%）加強手部衛生的清潔。

•出國前可打A肝和傷寒疫苗

目前疫苗針對旅行者腹瀉之大多數的病原體並無保護力，但仍可考慮於出國前施打A型肝炎疫苗和傷寒疫苗，因其也是經糞口傳染，亦常盛行於上述之高風險地區，可避免因食物感染導致的相關疾病發生。

旅行者腹瀉的藥物治療，由於大多為細菌感染所致，所以首選為Fluoroquinolones類（如Levofloxacin、Ciprofloxacin、Ofloxacin）、Azithromycin、Rifaximin、Rifamycin等抗生素的經驗性療法，有些民眾可能想要事先使用抗生素來作預防，但因考量細菌抗藥性，且對於非細菌感染不具效果，反而可能會影響使用者腸道內的正常菌叢，增加抗藥性細菌傷害的風險，不建議所有族群皆常規使用預防性抗生素。

但對於免疫不全之罹病高風險族群或參與極限運動的短程旅遊者，在醫師指示下可考慮預防投予抗生素，一般民眾可在發生旅行者腹瀉後盡早接受治療即可，大多可將病程縮短至6至24小時。

此外，可依症狀搭配症狀緩解藥物合併治療，像Loperamide、Diphenoxylate等抗腸蠕動藥物，可抑制腸道蠕動，增加水分和電解質吸收，控制腹瀉，但由於腸道蠕動降低可能導致便祕 ，讓有害病原體停留體內，因此服用前應依照醫師或藥師指示用藥，以避免弄巧成拙。

對於旅行者腹瀉患者來說，除了藥物治療外，也應適當補充液體及電解質，不要因腹瀉而刻意減少水分或營養的補充，但要注意部分市售或過度調味的飲料，可能因滲透壓太高而會使飲用者腹瀉加劇，添加菊糖、纖維等促進腸胃蠕動的成分也會加重腹瀉症狀，增加病人腸道負擔。