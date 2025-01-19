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氣溫驟降易猝死 外出補水、穿搭保暖…4招護心腦

廖靜清
溫度變化會造成血壓波動，務必做好保暖措施，手套、襪子、帽子、圍巾不可少。（本報資料照片）
溫度變化會造成血壓波動，務必做好保暖措施，手套、襪子、帽子、圍巾不可少。（本報資料照片）

氣溫降低會讓血管收縮，促使血壓升高，易誘發中風、心肌梗塞等心血管疾病發生的機會。每當氣溫急凍與天氣濕冷時，三高、心血管疾病患者以及年長長輩，特別易受低溫威脅，這些高風險族群要格外留意健康狀況。

台灣基隆長庚醫院心臟電生理與心律不整醫學科醫師陳天心表示，溫度變化會造成血壓波動，務必做好保暖措施，手套、襪子、帽子、圍巾不可少，冬天也要多補充溫開水，避免血液過度黏稠。另外，冬天飲食大都偏油膩、重口味，當心攝取過多的鈉，也會讓血壓上升。

台灣國健署慢性疾病防治組科長鍾遠芳呼籲，冷氣團來襲，低溫、溫差大會增加心血管負擔，可能導致疾病惡化。如果寒冬要出門，應避開清晨和傍晚，這2個時段受到輻射冷卻效應，溫度最低、最容易發生猝死意外。

根據衛福部2023年台灣民眾十大死因統計資料顯示，心臟疾病及腦血管疾病分別位居第2名及第4名，奪走3.6萬條生命。

鍾遠芳分享「外出護心腦」4招，提醒留意心臟病及中風徵兆，有狀況立即就醫。

1.調整外出時間：清晨和傍晚的溫度最低，建議避開這2個低溫和溫差較大的時段出門，並結伴同行相互關照。

2.穿搭保暖：根據天氣變化適時增添衣物，要特別注意頭頸部及四肢末梢的保暖，另避免厚重衣物影響步行、增跌倒風險。

3.隨時補水：低溫時，身體仍會流失水分；若水分不足，可能導致血液過於黏稠，有血栓風險。戶外活動中，建議每15分鐘飲用200至300毫升溫水，並避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分的飲料。

4.留意心臟病或中風徵兆：若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、惡心、冒冷汗、頭暈等心臟病症狀，或無法執行「微笑、舉手、說你好」這三個動作其中一項，就有可能是中風徵兆，應立即撥打119就醫，把握黃金治療期。

護心守則還包括「722」量測血壓，建議18歲以上民眾每年至少要量一次血壓。高血壓患者應連續7天量測、早上起床及晚上睡覺前各量一次、每次量2遍，了解自己血壓變化，是血壓管理的重要關鍵。

中風 低溫 心臟病

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