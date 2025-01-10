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血壓突然飆高是疾病警訊 「得舒飲食」幫助控制血壓

廖靜清
醫師提醒，血壓反映身體狀態，高風險患者應每天固定測量；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，血壓反映身體狀態，高風險患者應每天固定測量；示意圖。（圖／123RF）

高血壓心血管疾病的隱形殺手，初期沒有明顯症狀，甚至無任何異常，一旦出現頭暈、胸痛、視力模糊、肢體無力時，代表血壓已嚴重失控。醫師指出，如果血壓突然飆高，小心是身體健康的警訊，可能是腦梗塞、心肌梗塞等心血管疾病發生的前兆，也可能是腎臟病、糖尿病引起的症狀，此時先別急著吞降血壓藥，應盡速就醫。

冬季天冷，血管因熱脹冷縮，血壓較其他季節來得高，不過，血壓突然飆高該怎麼辦？台灣國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師蘇彥伯表示，血壓本來就會有生理性變動，但常見壓力、情緒、疼痛、天氣變化、藥物等五大因素，影響血壓數值的波動。

蘇彥伯說，若是單次性的血壓升高屬於暫時性的，並不會造成立即危險，也不表示就是高血壓。但如果是「突然飆高」，一定要注意是否有其他共病，例如腎臟病、糖尿病或是身體脫水等問題。通常血壓突然升高，是反映「身體不舒服」，但是70%的血壓偏高是沒有原因的，屬於原發性高血壓，與遺傳、年齡、外在環境有關。

如何觀察血壓是否出現異常？蘇彥伯提醒，應遵循「722原則」量測自身血壓值：連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。在日常生活方面，要採取低油、低糖、低鹽及高纖的飲食，並維持規律運動、拒菸酒檳榔等。

台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，血壓太高或太低都不好，根據美國心臟協會所發布的最新血壓標準值，應小於130/80mmHg。不過，高血壓的標準值因人而異，年齡、疾病、生活型態、情緒壓力、日常飲食、服用藥物、先天遺傳等因素，都會影響血壓變動。

林謂文指出，高血壓主要分為原發性高血壓及續發性高血壓，大多數患者屬於原發性高血壓，發病原因多元，需靠長期服藥控制；續發性高血壓則多因內分泌失調、腎疾病引起，治療後可以治癒或緩解。另有一種「白袍高血壓」，不少人只要到醫院或看到醫護人員就會緊張、血壓飆升，這是因為環境改變、焦慮情緒而不由自主地血壓上升。

白袍高血壓和高血壓的機制大不同，前者是因為緊張導致血壓飆升，一般高血壓則是因為血管硬化所造成，單純的白袍高血壓不需用藥。

林謂文提醒，血壓是反映身體狀態的重要指標，應該每天固定測量，並檢視是否熬夜、吃太鹹、壓力大等生活習慣而改變數值，或是外在環境刺激。最佳預防及控制高血壓的飲食模式是「得舒飲食」，且掌握高鉀、高鎂、高鈣、高纖維、補充好油等原則，即可遠離心血管疾病威脅。

「得紓飲食」怎麼吃 資料來源／蘇彥伯、林謂文
「得紓飲食」怎麼吃 資料來源／蘇彥伯、林謂文

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