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新研究：腸胃癌年輕化 恐與這兩件事有關

記者胡玉立／即時報導
年輕人罹患腸胃癌病例增加，研究指出可能與飲食有關。圖為堪薩斯州展示新鮮食物與加工食品的比較。(美聯社)
年輕人罹患腸胃癌病例增加，研究指出可能與飲食有關。圖為堪薩斯州展示新鮮食物與加工食品的比較。(美聯社)

全球50歲以下族群的胃腸道癌症發生率正在上升；在美國，大腸癌是50歲以下男性癌症第一大死因，是女性僅次於乳癌的癌症第二大死因。醫學界不同領域專家都在試圖找出罪魁禍首，兩位華裔醫生合作領導的研究團隊，則將焦點鎖定在肥胖和酒精的影響。

由波士頓麻省總醫院流行病學主任安德魯·陳(Andrew T. Chan)和聖路易華盛頓大學醫學院癌症流行病學家曹茵(Yin Cao)共同領導的研究團隊已發現，早發結直腸癌的風險，與肥胖、飲用大量含糖飲料和缺乏運動之間有關聯，但並不證明因果關係。

針對年輕人罹患腸胃癌比率增加的問題，安德魯·陳說：「大家都很擔心，希望迅速採取行動，但我們希望以可靠科學為基礎。」曹茵表示，團隊計畫首先關注肥胖和酒精問題。

他們的團隊正在擴大研究範圍，追蹤更多人並分析血液、腫瘤和糞便樣本，搜尋潛在致癌物質，然後將老鼠暴露在這些物質中，看看是否會出現癌症。

研究顯示，過量飲酒、高脂肪和含糖飲食，與早期大腸癌風險有關。研究也發現，食用較多超加工食品的人，罹患結腸癌風險更大。

該研究團隊也計畫測試降低風險的方法，包括服用Ozempic等減肥藥是否有助於預防大腸癌。另一項試驗將為參與研究者分配更健康飲食，並研究腸道中的細菌和病原體變化是否會影響其風險。

沒有參與該研究的辛辛那提大學癌症中心胃腸道癌症專家卡羅法(Jordan Kharofa)說：「我們吃的東西、腸道中的細菌和這些細菌產生的物質之間，很可能存在相互作用。」

此外，爾灣加州大學癌症生物學者馬斯里(Selma Masri)發現，生理時鐘紊亂與大腸直腸癌之間存在關聯。馬斯里認為，手機、筆記型電腦等設備發出的近乎恆定的光，可能擾亂生物時鐘並透過干擾免疫系統、新陳代謝和微生物組，促進癌症生長。馬斯里說：「光污染的增加，令人震驚」。

癌症 腫瘤

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