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他腹痛就醫驚見「腸道堆滿大便」 腸道破裂險喪命

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

有許多人認為便秘是小毛病，往往選擇自行服用瀉藥或放任不管，殊不知這可能導致更嚴重的健康危害。一名70歲蕭姓男子習慣3至5天才排便一次，因連續三周無法排便而出現劇烈腹痛症狀。經檢查發現其腸道內堆積大量糞便，造成乙狀結腸破裂，所幸經由緊急手術處置，包括切除破裂腸道、清理腹腔及裝置腸造口，成功取出多顆硬如石頭的糞便，挽救了患者一命。

糞便過度吸收水分腹瀉 服止瀉藥恐致腸道破裂

台灣衛生福利部南投醫院直腸外科廖師賢主任指出，部分患者可能因糞便的水分被過度吸收，導致排便時僅能排出少量糞水，誤以為是腹瀉而服用止瀉藥，反而使便秘情況更加惡化。這種情況下，若未及時就醫診治，可能導致腸道壓力持續升高，最終造成腸壁破裂的嚴重後果。

糞性結腸炎 及早就醫預防嚴重併發

廖師賢指出，糞性結腸炎是因長期便秘導致糞便在腸道中堆積，不僅增加腸道壓力，更可能損害消化道血管，引發缺血性結腸炎、潰瘍，甚至導致腸道穿孔。若糞便外漏污染腹膜腔，可能併發致命性敗血症。建議若每周排便次數少於三次，且症狀持續超過三個月，應立即就醫診治。

防範便祕發生 日常這樣做有幫助

廖師賢提醒，預防便秘的方法，包括保持充足的水分攝取、增加日常運動量、攝取足夠的膳食纖維，以及養成定時排便的習慣。特別是老年人或久坐族群更要注意排便習慣的改變，一旦發現異常，應及早尋求醫療協助，以免釀成嚴重的健康問題。

【本文授權轉載自健康醫療網

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