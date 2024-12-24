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冬季皮膚乾癢、龜裂、脫屑… 中醫傳授5招調養

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醫師提醒，擦乳液保濕可避免皮膚乾燥搔癢；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，擦乳液保濕可避免皮膚乾燥搔癢；示意圖。（圖／123RF）

一位49歲的女性因全身搔癢難耐前來中醫門診，該病患皮膚摸乾燥，小腿前側有些許龜裂及脫屑，中醫師莊可鈞表示，這是典型冬季癢的表現。經過把脈和舌診後，判斷為血虛風燥型的濕疹，經過2個禮拜的調養，搔癢改善許多。

莊可鈞指出，隨著冬天氣溫愈來愈低，部分民眾會出現皮膚乾癢症狀，甚至脫屑、破皮或發炎，範圍從臉頰、脖子、軀幹到四肢外側都有，稱之為缺脂性皮膚炎或乾燥性皮膚炎，又名冬季癢疹，好發於中老年人或小孩。

正常皮膚角質細胞的含水量因汗腺排汗而獲得補充，皮脂腺分泌油脂則保護皮膚防止水分散失。然而年紀大的人或乾性膚質者，因皮脂腺及汗腺的活性減退甚至萎縮，因此皮膚較乾燥，遇到了乾冷的空氣，一來加速皮膚中水分的喪失，二來使血管收縮，造成局部血液循環降低，進而使皮脂和汗水的分泌減少；皮膚乾燥便易發癢、粗糙、龜裂、紅腫、發炎。若因搔癢難耐而搔抓不止，嚴重者可進一步引起感染，因此不可不慎。

莊可鈞認為，皮膚油脂不夠的問題多屬於陰虛，治療上則以養陰潤燥為主。常用中藥有何首烏、生地、百合、麥門冬等。若皮膚嚴重搔癢發炎，則可加上知母、石膏、黃芩、黃連等加重清熱解毒。飲食上可以搭配養陰補血潤燥的食物：像是木耳、水梨、秋葵、蓮藕、百合、桑葚等食物。另外因冬季天冷人們喜愛吃薑母鴨、羊肉爐、麻辣火鍋等食物暖身，但此類型病人卻要避免這類食物，以免太過燥熱加重陰虛的體質。另外冬天應少穿毛衣類衣物，因為較厚的衣服不容易透氣且易引起癢感，反而要以棉質衣物較佳，避免引發皮膚搔癢的狀況。

百合杏仁養陰茶保養

1.材料：杏仁8g、百合5g、生甘草3g、薄荷3g

2.煮法：將上述材料加水煮沸後，再用小火煮10分鐘，過濾後即可飲用。

3.功效：杏仁、百合養陰潤燥、生甘草清熱解毒、薄荷疏風止癢，合用可緩解皮膚搔癢的症狀。

5個原則拒絕乾癢

1.飲食清淡為主：避免食用薑母鴨、羊肉爐等過於燥熱食物。

2.避免洗過熱的熱水澡：熱水會擴張血管加速血液循環而搔癢。

3.不過度使用肥皂等清潔劑：潔膚產品容易將皮膚油脂大量帶走，使皮膚更加乾燥。

4.勤擦乳液保濕：避免過度乾燥而搔癢。

5.冬天避免穿毛衣：容易引起皮膚過敏搔癢。（https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=65248

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