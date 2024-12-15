「微創水蒸氣消融術」治攝護腺肥大 65歲男擺脫插尿管

周聖峰醫師表示，微創水蒸氣消融術是目前治療攝護腺肥大的新技術。(圖／長安醫院提供)

一名65歲男性長期有排尿不順困擾，最近甚至出現急性尿滯留，醫師檢查發現，他的攝護腺肥大，經施以「微創水蒸氣消融術」治療，超音波顯示攝護腺體積顯著縮小，排尿速度也明顯改善，擺脫插尿管的日子。

台灣台中長安醫院泌尿科醫師周聖峰說，許多男性在60歲以後容易出現尿流變弱、解尿分多段、需用力、小便後尚有餘尿，以及日、夜間尿次數增加或有小便急迫不能忍耐等問題，這往往是攝護腺肥大的警訊。若不及時治療，可能進一步導致膀胱無力、膀胱產生憩室、膀胱結石，甚至尿液回流至急性腎損傷等嚴重後果。

他說，微創水蒸氣消融術是目前治療攝護腺肥大的新技術，它利用高溫 水蒸氣注入肥大的攝護腺組織中，利用熱能讓增生組織逐漸萎縮並被吸收。相較於傳統手術，微創水蒸氣消融術具有手術時間短、麻醉風險大幅下降、出血少、恢復快等優點，且不較影響性功能，特別適合年長或有慢性病的患者。

患者術後一周成功移除導尿管，追蹤檢查顯示，小便流速和排尿情況都有顯著改善，原本的餘尿量也減少了。

周聖峰說，攝護腺肥大與飲食習慣、生活方式和家族病史息息相關；喜歡肉食、體重過重、有心血管疾病 或家族病史的男性，是高風險族群。一旦出現頻尿、排尿困難等症狀，應盡早就醫檢查，避免延誤病情。