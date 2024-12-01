血壓藥 應在血壓高峰前投藥

歐洲心臟學會（ESC）近期調整高血壓 診斷標準，新增居家血壓當作判斷依據，135／85mmHg即可被診斷高血壓，醫院血壓則維持140／90mmHg。已被診斷高血壓者，台北醫學大學附設醫院心臟內科專任主治醫師黃群耀建議，應在每天不同時段於居家量測血壓，了解血壓的高峰與低峰，而血壓藥的投藥時間，應該是在自己血壓高峰前投藥，才能達到「預防」高血壓併發症 發生。

黃群耀表示，目前診斷血壓有三大方式，醫院測量、居家測量、24小時血壓偵測器。研究發現，民眾於醫院量測血壓常會受到白袍症候群影響，返家後血壓卻又回到正常值，因此，美國將居家血壓數值當作診斷高血壓的標準。

● 血壓標準±5都是可接受範圍

黃群耀指出，血壓正負5在臨床上都是「可以接受」的範圍。事實上，控制高血壓最大的關鍵是「預防併發症」，如連續三次以上，居家血壓都超過標準5mmHg以上，就必需要積極治療，初期介於臨界點，會建議先改善生活飲食習慣。

●年輕型高血壓 常舒張壓比較高

黃群耀說，收縮壓與舒張壓「任一數值」只要超標，就可以被判定是高血壓。血壓是指心臟跳動後，將血液加壓，透過血管運輸到各器官，心臟收縮時產生收縮壓、心臟加壓時產生舒張壓，通常舒張壓的時間會比收縮壓長，曾有傳聞「舒張壓比收縮壓更重要」，但其實兩種血壓都很重要，兩種數值各自代表不同的意義。

以臨床經驗來說，收縮壓比較高，大多是血管硬化、血管瓣膜類的疾病，僅收縮壓高於標準的患者，年紀大多比較大。如果是舒張壓比較高的患者，年紀通常比較輕，大多有著吃太鹹、少運動、嗜酒等習慣，因為體內水分不足，所以血液流動慢，舒張壓通常比較高。不過，導致血壓高的成因複雜，還得考量神經、荷爾蒙、壓力等因素。

●年紀大血壓高 易出血性腦中風

網路流傳「老人血壓控制不需要太講究，且愈高愈好！」黃群耀說，老人血壓仍建議控制在140／90mmHg以內，最好達到130／80mmHg，會有此傳言，與2014年美國國家聯合委員會（JNC）公布的JNC7的指引有關，當初建議年齡大於等於60歲以上的族群，血壓僅需要控制在150／90mmHg，但更新的研究顯示，如果60歲以上血壓控制在150／90mmHg以上，會增加出血性腦中風的機率，後來立即修正此建議。

黃群耀強調，血壓控制是為了對抗「高血壓併發症」，特別是亞洲人的血壓過高，容易引發中風，建議改善血壓最好的方式，仍是少油、少鹽飲食，同時多運動，再者才是使用藥物。