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40歲胖男工程師患糖尿病3年 縮胃減重控制BMI、血糖

記者吳淑玲、元氣網
醫師表示，腹腔鏡縮胃手術結合生活型態，可逆轉體重與控制血糖，告別多重藥物。(美聯社)
醫師表示，腹腔鏡縮胃手術結合生活型態，可逆轉體重與控制血糖，告別多重藥物。(美聯社)

40歲的陳姓男子罹患糖尿病三年，並伴有高血壓及高血脂，一直都以藥物控制，但因工作時間不正常及不良飲食習慣，糖尿病控制不佳，經接受腹腔鏡袖狀胃切除手術（縮胃手術），從123公斤降到96公斤，BMI指數由34降至27，糖化血色素也下降。

台南奇美醫院指出，陳先生先前醣化血色素高到11.0%（正常值<5.7%），空腹血糖也高達252 mg/dL（正常值<100 mg/dL）。他在未婚妻的陪伴下，到代謝減重中心諮詢，診察發現陳先生身高190公分，體重123公斤，身體質量指數（BMI）34，根據台灣國民健康署標準，身體質量指數大於27就算是肥胖了。

經進行縮胃手術後2年追蹤，陳先生的體重由123公斤降至96公斤，身體質量指數由34降至27。最重要的是，術前使用三種藥物無法控制的糖尿病，在術後僅需使用單一藥物，醣化血色素降為6.3%，且血脂無需服藥控制，也無身體不適情形。

過去減重手術多藉由外科腹腔鏡進行，利用手術方式切除一部分的胃，降低胃容量、食量後達到減重目的。雖然外科切胃手術效果十分顯著，但還是有著一些缺點，例如麻醉、傷口滲漏、術後胃食道逆流等副作用。

台灣高雄市立小港醫院腸胃內科沈群勝醫師表示，目前最新的技術叫做「 內視鏡袖狀胃成型術(ESG)」，又稱為「無孔內視鏡縫胃手術」、「胃鏡縮胃」或「胃鏡縫胃」；此手術透過胃鏡經由嘴巴達到胃部，再利用專門器械將部分的胃部做縫合，達到類似切胃手術的效果，但過程不切除任何器官。

沈群勝醫師舉例，有位40多歲的張先生，因肥胖長期血糖控制不良，導致胰臟發炎反覆住院，每天還得施打高劑量胰島素。後來他接受醫師建議，選擇胃鏡縮胃手術，半年內從100公斤瘦到標準的85公斤，糖尿病病情大幅好轉，現在張先生已經脫離所有的注射型胰島素，只需要每天一顆口服藥就可以控制糖尿病。

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