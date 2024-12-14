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吃麻辣鍋速瘦8公斤 她血壓失控、下肢水腫 全因這1物

記者廖靜清
醫師提醒，麻辣鍋湯底含有大量油脂和調味料，且鈉含量高達將近5000毫克，過量食用火鍋湯底，易造成血壓失控；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，麻辣鍋湯底含有大量油脂和調味料，且鈉含量高達將近5000毫克，過量食用火鍋湯底，易造成血壓失控；示意圖。（圖／123RF）

入冬天氣寒冷，應補充營養抵禦寒冬。除了食補藥膳的薑母鴨、羊肉爐，許多人更愛火鍋，不過，重口味的湯頭與醬料容易吃進過多的鈉。台灣內科暨減重專科醫師陳威龍分享，一位女性嗜吃麻辣鍋，雖然都以蔬菜為主，兩個月內減重近八公斤，血壓卻狂飆，下半身腫脹。

陳威龍表示，麻辣鍋的重口味湯頭常加入許多辣油、牛油、辣椒醬，鈉含量非常驚人，基本上只要喝兩碗湯就破表，超過台灣衛福部建議的每日鈉總攝取量6公克。這名女性患者本身有高血壓，BMI為34，屬於中度肥胖，進食時很注意多吃蔬果，卻忽略麻辣鍋的含鈉危機，過量食用火鍋湯底，造成血壓失控，隔天臉部浮腫或下肢水腫。

世界衛生組織已經指出「肥胖是一種慢性疾病」，會影響器官運作、讓身體慢性發炎。陳威龍指出，根據臨床經驗顯示，體重減少8%至10%能顯著改善代謝症候群，例如血壓、血糖、三酸甘油脂以及腰圍。在飲食習慣上，要調整為「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，有助於維持血糖平穩及體重控制。

陳威龍提醒，進行減重的民眾，一定要遵循飲食清淡、少油炸烹調方式、避免過多的高油脂和高糖食物。坊間流傳「吃辣有助減重」，但是辛辣料理反而容易開胃，不知不覺吃更多。以這名嗜吃麻辣鍋的女子為例，香麻帶勁的辣油，愈喝愈過癮，導致鈉攝取過量，血壓也跟著飆升。

陳威龍表示，正在減重的民眾若是因荷爾蒙問題導致肥胖，進補時要特別注意食材與荷爾蒙藥物的交互作用。另外，鍋物湯頭盡量選擇蔬菜湯底，再搭配優質蛋白質及原型食物，避免火鍋料的加工食品；以2:1:1的餐盤原則下，攝取蔬菜、澱粉、蛋白質，均衡三大營養素。

不論是吃鍋進補或平日晚餐，都要避免在睡前四小時進食，或餐後配合運動，以降低血糖波動，避免脂肪堆積上身。

減重 高血壓

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