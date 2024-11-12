小腿痠麻腫脹 「靜脈曲張」嚴重恐肺栓塞 這些人風險高

女性、年長者、久站久坐者都是靜脈曲張高風險族群，治療方式多元，及早治療才能避免靜脈曲張惡化；示意圖。（圖／123RF）

經常覺得腿部沉重痠脹嗎？小心可能是靜脈曲張！靜脈曲張，也稱為靜脈瘤，是由於靜脈受壓迫或瓣膜功能不全，所導致靜脈血管壓力增加，造成管壁擴張變形且血液循環受阻的疾病。它通常發生在腿部，而發生在肛門周圍的靜脈曲張則俗稱為「痔瘡」。

女性、年長者、久站久坐者… 要注意

台灣亮晴皮膚專科診所許茗鈞醫師表示，罹患靜脈曲張的高風險族群包括有家族病史、年齡逾50歲，中高年女性，多產婦女，長期工作久站或久坐，長期服用口服避孕藥，便祕 導致腹內壓力大、血液回流差，以及肥胖等因素，都會提高靜脈曲張發生率。

許茗鈞醫師指出，腿部靜脈曲張初期多半沒有明顯症狀，皮膚表面可見細小血管絲，有些人會出現小腿皮膚搔癢，感覺腫脹、痠痛、疲勞或有沉重感，可能會在女性經前或經期，小腿特別痠痛、腫脹不適，或是一整天小腿都有緊繃感。至於靜脈曲張中後期，通常會出現痠麻腫脹，半夜睡覺時也可能痛醒。

病程進展嚴重時，因下肢血液無法順利回流，會出現色素沉澱的皮膚炎，稱為「鬱血性潰瘍」，甚至有時伴隨靜脈破裂出血，會產生血栓性靜脈炎；倘若血栓跑到肺臟，就可能發生致死的肺栓塞。不過，也有些人靜脈曲張嚴重，但無明顯症狀，卻未加以理會，對此，許茗鈞醫師建議應尋求心臟血管外科，進一步檢查是否有潛藏的血栓風險，或諮詢應否進行靜脈曲張的手術治療。

治療多元 彈性襪、藥物、雷射、手術等

靜脈曲張常見的治療方式是穿著彈性襪，或合併口服藥或外擦藥膏，彈性襪必須選擇醫療等級壓力係數，每天起床後正確穿著才能達到治療效果，睡覺時脫下腳抬高。

許茗鈞醫師說明，當皮膚出現蜘蛛絲血管或尚未浮起的藍、紅血管痕跡，透過血管雷射治療可加以改善；如果細小血管擴張突起，也可考慮採取注射硬化劑的藥物治療，但可能有過敏、疼痛及皮膚壞死及血栓風險等副作用，需審慎評估。至於外科手術治療則有傳統和微創方式，但術後仍應遵照醫囑穿著彈性襪預防靜脈血液回流。

預防靜脈曲張與血液循環息息相關，平時應避免久站或久坐，隨時要活動雙腳或每小時起身行走，藉由走路、健走、跑步、跳繩、騎腳踏車等擠壓腿部肌肉，或抬腳使雙腳高於心臟，也能藉由從腳踝往上循序按摩，都有助靜脈回流。許茗鈞醫師也提到，肥胖者應減重、避免抽菸，因職業需久站或久坐，平時可適當補充促進靜脈血液循環的保健品。

台灣廣元藥局 施宇姿藥師表示，常見民眾因腳痠腫脹而尋求外擦藥物緩解，或是穿著彈性襪，但很難持之以恆，且觀察至少半數以上民眾並不曉得靜脈曲張可以服用保健品改善。

施宇姿藥師解釋，目前治療靜脈曲張有效成分為Diosmin，屬於天然類黃酮萃取物，坊間相關產品眾多，以淨脈舒為例，其具有增加靜脈彈性和張力，改善血液循環的作用。此外，淨脈舒來自大廠牌，在藥品安定和效用上較值得信賴，民眾接受度較高，成分不僅有抗發炎、促進血液回流，以及緩解腳部痠痛、水腫作用，還能有效幫助中度靜脈曲張患者恢復到輕度狀態及改善痔瘡。

通常靜脈曲張浮出皮膚表面，出現扭曲血管形狀，病況已進展至中重度等級，在70、80歲的老年人身上並不少見，且通常會來藥局諮詢，多半是腿部痠脹不適，想尋求緩解；再者，可能是年輕人腿部出現蜘蛛絲血管，或是產後婦女發現腿部血管變明顯，覺得不美觀，前來詢問是否有改善方法。

施宇姿藥師曾遇過1位50多歲的婦女前來求助，因從事餐飲業整天從早站到晚，腳常常痠脹疼痛，本來都用外擦藥物或貼布緩解，但感覺無法有效改善，來到藥局諮詢後撩起褲管，腿部出現血管浮出且有腫脹情形，明顯已有靜脈曲張現象，經建議服用淨脈舒，每天午晚飯後各服用1次，1個月後症狀獲得緩解，持續3個月，疼痛和水腫都有明顯改善，目前維持每天服用1次持續保養。

許多人容易輕忽靜脈曲張的進程，許茗鈞醫師呼籲，如果已發現有靜脈曲張，應盡早接受治療，如果1個靜脈血管壓力損壞，血液就會尋找下1個瓣膜承受壓力，可能導致靜脈曲張更惡化。

施宇姿藥師則提醒，慢性病患的長者血管彈性通常比較差，靜脈曲張也容易發生，應控制三高 ，平常應規律運動，若已有靜脈曲張，也可服用天然類黃酮萃取物的保健品，促進靜脈血液循環，降低可能的血栓風險。

(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64687)