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膝蓋沙沙聲「關節液不足」 應就醫救助、補充營養素

賴昀岫
骨科醫師觀察，秋冬因關節不適求診比率較夏季高；示意圖。（圖／123RF）
骨科醫師觀察，秋冬因關節不適求診比率較夏季高；示意圖。（圖／123RF）

時序進入秋冬，除要留意呼吸道疾病外，也要關心自己的關節健康，骨科醫師指出，秋冬因氣溫降低、影響血液循環，民眾容易感覺關節部位僵硬，因關節不適求診比率較夏季高，如感覺關節部位疼痛、卡卡、甚至有沙沙聲，可能是「關節液不足」造成的退化性關節炎症狀，應就醫尋求協助，同時補充營養素並重視關節保健。

台灣新北市一位50歲男子，平時熱愛登山、跑步等戶外活動，近期卻突然出現關節疼痛、活動度下降問題，雖暫時靠消炎、止痛藥抑制症狀，但不適感卻遲遲未改善，就醫診斷才發現，是關節液不足造成的退化性關節炎。  

馬偕醫院骨科部主治醫師林宗諭表示，天氣轉涼，進入關節不適的好發期，因關節不適求診比例較夏季高，許多50歲左右民眾，開始有一級至二級的退化性關節炎，而這類型民眾大多對藥品的接受度較低，可能因此忽略關節液不足造成的軟骨磨損，長期下來恐使關節退化加劇。  

林宗諭說，關節由硬骨、軟骨以及關節液組成，民眾大多了解硬骨與軟骨需要保養，但卻不清楚關節液潤滑與緩衝的重要作用，一但關節液不足，就會使軟骨摩擦加劇，短期會造成疼痛，長久下來可能加重關節軟骨磨損與退化情形，提醒民眾，一旦關節疼痛、卡卡以及活動時發出沙沙聲，都可能是關節液不足造成的症狀。 

林宗諭建議，除注重營養補充外，調整生活習慣如減重、運動及鍛鍊核心肌群，對維持關節健康依然十分重要，如有任何關節疼痛、卡卡或僵硬等不適感，也應諮詢醫師建議，及早重視關節保健，避免症狀惡化。

如要改善關節液不足問題，林宗諭表示，應選擇具促進關節液分泌效果的成分，以葡萄糖胺為例，雖人體能夠自行合成，但隨著年齡增長，自主合成能力下降，體內葡萄糖胺合成速度不及消耗速度，就可能造成關節退化與磨損，適量補充有助減緩一些關節不適的症狀。

市面上常見的關節保養品成分有三大類，分別為促進關節潤滑液分泌、幫助提高軟骨水分達到緩衝及保護關節的效果，以及提升軟骨的品質、增加強度和柔軟性的葡萄糖胺；透過調節體內的T細胞達到控制發炎反應、減緩疼痛的UC2/UC-II；以及補充骨本、促進軟骨增生的中藥龜鹿雙寶等。

骨科醫師觀察，秋冬因關節不適求診比率較夏季高；示意圖。（本報資料照片）
骨科醫師觀察，秋冬因關節不適求診比率較夏季高；示意圖。（本報資料照片）

關節 骨科 減重

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