養生保健/周末賴床有這些好處 研究：可降74%失智風險

台大醫院最新研究指出，周末多賴床幾個小時，不僅能讓身體恢復活力，還可以降低70%以上罹患失智症的風險。（圖／123RF）

英國每日郵報報導，台灣大學醫學院最新研究指出，周末多賴床幾個小時，不僅能讓身體恢復活力，還可以降低70%以上罹患失智症的風險。

台大醫院的研究團隊近期在國際期刊《睡眠與呼吸》上發表最新研究指出，周末起床前按下貪睡鬧鐘或是多賴床一下，對65歲以上老年人的大腦健康有潛在保護作用。

研究團隊針對215名65歲以上的老年人進行為期2年的追蹤調查，參與者必須每天記錄他們的睡眠狀況，並佩戴類似手錶的活動監測儀來記錄睡眠時間。

研究結果顯示，約有一半的參與者會在周末貪睡，來彌補平日沒睡飽的時間，而這群人的認知功能退化風險比那些不在周末賴床的人低了74%。

過去也有研究表明，在周末補眠有助於降低心臟病 發作的風險、預防肥胖、減少憂鬱，甚至能延長壽命。

儘管科學家尚不清楚為何補眠能夠保護大腦免於失智，但其一理論是，延長的睡眠時間能讓大腦有更多時間修復與休息，加強神經元之間的連結。另一個可能性則是，充足的睡眠能減少體內的發炎現象，而這可能與失智症的發展有關。

研究團隊在報告中指出，這是第一次針對老年人進行「補眠如何影響認知障礙」的研究，結果表明周末的補眠時間能夠有效降低罹患認知功能障礙的風險。