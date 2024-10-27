我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

全身多處冒水皰 當心瀰漫性帶狀疱疹病毒感染

萬于甄
台灣奇美醫院皮膚科主治醫師陳麒亘指出，瀰漫性疱疹病毒感染時，除主要受影響皮膚外，還會蔓延至身體其他較遠且不連續的部位，並出現20顆以上病灶。（圖／奇美醫院提供）
台灣奇美醫院皮膚科主治醫師陳麒亘指出，瀰漫性疱疹病毒感染時，除主要受影響皮膚外，還會蔓延至身體其他較遠且不連續的部位，並出現20顆以上病灶。（圖／奇美醫院提供）

一名61歲女子因罹患糖尿病及高血壓多年，日前全身上下多處卻突出現許多水皰病灶，嚇得她趕緊到醫院急診就醫，經醫師診斷，確診為「瀰漫性帶狀疱疹病毒感染」，立即安排其住院接受全身性抗病毒藥物治療，所幸約一周後水皰皆結痂掉落，疼痛狀況也獲得有效改善。

台灣台南皮膚科主治醫師陳麒亘指出，常見的皮膚疱疹病毒感染大致上可分為單純疱疹病毒或帶狀疱疹病毒，前者所造成的疾病像是唇疱疹及生殖器疱疹等，後者則是引起帶狀疱疹，也是俗稱皮蛇的元凶；疱疹病毒會在年老或免疫力下降時活化，進而導致病症出現，嚴重時恐造成各種併發症

他提到，當出現瀰漫性感染時，除主要受影響皮膚區域外，還會蔓延至身體其他較遠且不連續的部位，並出現20顆以上病灶，即可被視為瀰漫性疱疹病毒感染，單純疱疹及帶狀疱疹病毒皆有可能出現瀰漫性的病症。

奇美醫院皮膚科主治醫師陳麒亘表示，一旦發現瀰漫性疱疹病毒感染症狀出現，恐是病況變...
奇美醫院皮膚科主治醫師陳麒亘表示，一旦發現瀰漫性疱疹病毒感染症狀出現，恐是病況變嚴重的徵兆，需要立即住院接受靜脈注射抗病毒藥物治療。（記者萬于甄／攝影）

陳麒亘說，這名女患者在胸壁右側出現多顆疼痛性水皰後，隔天又在左側腹部、背部、四肢、頭皮、嘴唇及口腔內發現許多水皰病灶，有些水皰破裂變成破皮傷口，有的乾掉結痂，因病灶越來越多，王女趕緊前往急診就醫，果然確診為「瀰漫性帶狀疱疹病毒感染」。

陳麒亘提醒，無論出現何種情形，一旦發現瀰漫性病症就是病況變嚴重的徵兆，通常是罹患嚴重疾病或免疫功能低下，當下需趕緊住院接受靜脈注射抗病毒藥物治療，以防病毒擴及體內其他器官系統，造成更嚴重的疾病傷害。

他表示，曾罹患帶狀疱疹的病人，雖短期內再感染機會不高，但仍有復發風險存在，因此建議在急性期緩解後，再進行帶狀疱疹疫苗接種，以提升自身的免疫力，減少未來可能帶來的健康威脅。

免疫力 併發症 高血壓

上一則

日男「小腸中風」切除250公分 台大營養照護助恢復進食

延伸閱讀

幼年罹患水痘成年後可能罹患皮蛇 嘉榮呼籲接種疫苗

幼年罹患水痘成年後可能罹患皮蛇 嘉榮呼籲接種疫苗
右側反覆流鼻血 醫一查已是鼻咽癌第四期

右側反覆流鼻血 醫一查已是鼻咽癌第四期
瀰漫性帶狀疱疹病毒感染 醫：高風險族群要注意

瀰漫性帶狀疱疹病毒感染 醫：高風險族群要注意
香港12月恐「流感雙高峰」 專家建議：高危人士應提前接種疫苗

香港12月恐「流感雙高峰」 專家建議：高危人士應提前接種疫苗

熱門新聞

義式臘腸及加工肉品，也在營養師安德魯斯的罹癌食物黑名單上，她指出食用這些肉品會增加罹患結腸直腸癌的風險。(美聯社)

營養師揭露罹癌食物黑名單 包含一「植物性食品」

2024-10-20 07:30
妙佑醫療機構的研究指出，單腳站能測試一個人的生理年齡。圖為長者示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Pixabay）

想知道身體幾歲 單腳站立時間測得出

2024-10-24 19:50
吃B群能提神？維生素B群常見的有B1、B2、B6及B12等，每一種的功能大不相同，應先經過醫師或藥師評估適合使用哪一種。（本報資料照片）

B群什麼都能補？想要助眠、提神 醫：忽略這點等於沒效

2024-10-21 03:10
台大醫院最新研究指出，周末多賴床幾個小時，不僅能讓身體恢復活力，還可以降低70%以上罹患失智症的風險。（路透）

周末賴床好處多 台大研究：可降低74%失智風險

2024-10-19 04:20
一名網紅日前挑戰一周只吃蛋白棒，結果導致腹脹、排便問題、精神不佳而且睡不著，整體體力變差，呼籲大家蛋白棒只能當點心享用。(取材自Unsplash @Towfiqu barbhuiya)

只吃蛋白棒會發生甚麼事？ 網紅實測一周後「嚇到自己」

2024-10-24 07:30
晚上還喝咖啡，有些人的睡眠容易受到影響；示意圖。（圖／123RF）

別只怪咖啡 3種食物也會睡不好 最後1種常餐餐吃

2024-10-21 02:00

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗