全身多處冒水皰 當心瀰漫性帶狀疱疹病毒感染

台灣奇美醫院皮膚科主治醫師陳麒亘指出，瀰漫性疱疹病毒感染時，除主要受影響皮膚外，還會蔓延至身體其他較遠且不連續的部位，並出現20顆以上病灶。（圖／奇美醫院提供）

一名61歲女子因罹患糖尿病及高血壓 多年，日前全身上下多處卻突出現許多水皰病灶，嚇得她趕緊到醫院急診就醫，經醫師診斷，確診為「瀰漫性帶狀疱疹病毒感染」，立即安排其住院接受全身性抗病毒藥物治療，所幸約一周後水皰皆結痂掉落，疼痛狀況也獲得有效改善。

台灣台南皮膚科主治醫師陳麒亘指出，常見的皮膚疱疹病毒感染大致上可分為單純疱疹病毒或帶狀疱疹病毒，前者所造成的疾病像是唇疱疹及生殖器疱疹等，後者則是引起帶狀疱疹，也是俗稱皮蛇的元凶；疱疹病毒會在年老或免疫力 下降時活化，進而導致病症出現，嚴重時恐造成各種併發症 。

他提到，當出現瀰漫性感染時，除主要受影響皮膚區域外，還會蔓延至身體其他較遠且不連續的部位，並出現20顆以上病灶，即可被視為瀰漫性疱疹病毒感染，單純疱疹及帶狀疱疹病毒皆有可能出現瀰漫性的病症。

奇美醫院皮膚科主治醫師陳麒亘表示，一旦發現瀰漫性疱疹病毒感染症狀出現，恐是病況變嚴重的徵兆，需要立即住院接受靜脈注射抗病毒藥物治療。（記者萬于甄／攝影）

陳麒亘說，這名女患者在胸壁右側出現多顆疼痛性水皰後，隔天又在左側腹部、背部、四肢、頭皮、嘴唇及口腔內發現許多水皰病灶，有些水皰破裂變成破皮傷口，有的乾掉結痂，因病灶越來越多，王女趕緊前往急診就醫，果然確診為「瀰漫性帶狀疱疹病毒感染」。

陳麒亘提醒，無論出現何種情形，一旦發現瀰漫性病症就是病況變嚴重的徵兆，通常是罹患嚴重疾病或免疫功能低下，當下需趕緊住院接受靜脈注射抗病毒藥物治療，以防病毒擴及體內其他器官系統，造成更嚴重的疾病傷害。

他表示，曾罹患帶狀疱疹的病人，雖短期內再感染機會不高，但仍有復發風險存在，因此建議在急性期緩解後，再進行帶狀疱疹疫苗接種，以提升自身的免疫力，減少未來可能帶來的健康威脅。