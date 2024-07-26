機械臂手術精準快速 長輩置換膝關節更放心

大林慈濟醫院關節中心醫師洪榮斌為病患檢查膝關節。（圖／大林慈濟醫院提供）

6旬婦人進行人工膝關節 置換手術，以機械手臂輔助，減少術後疼痛，更大幅提高精準度與安全性，為高齡患者帶來新「膝」望。

台灣嘉義大林慈濟醫院關節中心醫師洪榮斌表示，62歲陳婦兩年前因不慎跌倒，導致左腳膝蓋軟骨破裂，劇烈的疼痛感影響她行走，因為擔心開刀留下後遺症，於是四處尋求坊間針灸、拔罐、推拿等民俗療法，但病情始終未獲改善；經大林慈濟評估後接受膝關節手術，才重拾健康、恢復行走能力。

洪榮斌說，患者就醫檢查，發現雙腳都有嚴重退化性關節炎與變形，評估病人的身體狀況後，先進行左膝關節置換手術，術後兩年恢復良好，但右腳也因嚴重退化而跛行，於是建議使用最新引進的「ROSA機械手臂人工關節置換手術」，術後恢復更快，傷口也無太大疼痛感。

醫療結合科技輔助，ROSA機械手臂讓膝關節置換手術變得更加精準快速。（圖／大林慈濟醫院提供）

洪榮斌表示，ROSA機械手臂具有許多優點，運用機械手臂輔助人工關節置換，可協助醫師手術前為病人量身訂製手術計畫，手術時精準定位，切割骨頭更精確，減少不必要的破壞，降低併發症 ，幫助病患預後更好、更早恢復正常生活；對於常見的膝關節退化、或膝關節變形比較大、肉眼不易精準判斷等，都很適合此手術。

醫師洪榮斌表示，關節會隨著年紀、運動、負重等因素逐漸磨損，等到軟骨磨損殆盡，就會逐漸感到疼痛，除了緩慢的膝關節軟骨缺損、硬骨與關節周圍組織產生病變，進而產生疼痛、關節僵硬、肌肉無力，最後導致肢體功能障礙。提醒民眾若出現症狀時就應盡快找專科醫師做進一步處理。