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10大死因 從急性病轉成「生活習慣病」

記者魯永明
台灣健康促進基金會與嘉大、嘉縣、市府在蘭潭校區，舉辦「生活習慣好，健康沒煩惱」健康宣導。(圖／嘉大提供)
台灣健康促進基金會與嘉大、嘉縣、市府在蘭潭校區，舉辦「生活習慣好，健康沒煩惱」健康宣導。(圖／嘉大提供)

台大醫院院長吳明賢日前參加台灣健康促進基金會與嘉大、嘉縣市府舉辦的「生活習慣好，健康沒煩惱」宣導會指出，經濟發展與生活型態改變，以台灣為例，威脅生命的十大死因已從急性病轉成各種「生活習慣病」，如：癌症心血管疾病、糖尿病、高血壓及腎病等。

台灣人十大死因除事故傷害外，幾乎每項疾病都與生活習慣不良有關。

吳明賢說，隨著經濟發展與生活型態改變，威脅生命十大死因已從急性病，轉成各種「生活習慣病」，如：癌症、心血管疾病、糖尿病、高血壓及腎病等。這些令人聞之色變的「生活習慣病」，不僅造成個人及家庭的痛苦，也是社會沉重負擔。所謂「上醫醫未病」，最好的醫療就是要在人們身體健康時就提供完善的疾病預防、養生及保健之道。

台灣健康促進基金會董事長劉輝雄醫學博士指出，「生活習慣病」的概念是日本醫界之神日野原重明1970年代提出。生活習慣病是危害國人健康的第一號「隱形殺手」，無時無刻、不知不覺來到你我身上，它雖與遺傳基因有某種程度關連，但最重要的是與生活習慣飲食生活、運動習慣、菸酒嗜好、休閒睡眠等有極密切關係。

「生活習慣病」最大特徵是當它侵犯人體時，不聲不響，完全沒有任何症狀與感覺，而且是慢性進行式、重複地惡化，並在人們意氣風發、事業有成時（男性約30~35歲、女性約35~40歲）開始發病，等發現時已在體內進行一段時間。

以最常見高血壓為例，若經常暴飲暴食、重口味飲食習慣、菸酒不知節制、加上缺乏運動、工作繁忙、休息不足及每天熬夜等，這些不良的生活習慣會使原本家族病史就有高血壓的年輕人，提早罹患高血壓。

養成良好生活習慣，健康沒煩惱。圖為北歐式健走。(圖／台灣北歐式健走協會提供)
養成良好生活習慣，健康沒煩惱。圖為北歐式健走。(圖／台灣北歐式健走協會提供)
嘉縣長翁章梁（左二）、嘉市長黃敏惠（右二）同框，宣導「生活習慣好健康沒煩惱」。(...
嘉縣長翁章梁（左二）、嘉市長黃敏惠（右二）同框，宣導「生活習慣好健康沒煩惱」。(圖／嘉大提供)

高血壓 癌症 心血管疾病

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