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肌力不足、平衡感差 老人跌倒最大原因

記者廖靜清
老人因肌力不足容易跌倒，嚴重者骨折、失能，致生活品質下降；示意圖。（圖╱123RF）
老人因肌力不足容易跌倒，嚴重者骨折、失能，致生活品質下降；示意圖。（圖╱123RF）

長者如果跌倒，輕者挫傷、瘀青，嚴重者骨折、失能，致生活品質下降。跌倒隱藏各種風險，只是滑一跤，卻可能嚴重到需住院開刀，台灣職能治療學會副秘書長黃上育表示，老年人容易跌倒的最大主因是「肌力不足」，平常應養成規律的運動習慣，延緩肌肉的流失。

跌倒是老年人事故傷害第二大死因，「保命防跌」已經成為重要的健康課題，尤其步入高齡化社會，跌倒發生原因相當複雜。黃上育說，年長者跌倒的因素很多，年紀愈大愈容易跌倒，因為肌肉力量減少，走路長一點時間就覺得發抖無力，步伐也跟著不穩。

深蹲、弓箭步鍛鍊下肢

其次是協調能力，平衡能力下降也是老人家跌倒的因素之一，當視力衰退異常時，會影響本體感覺和前庭功能的配合，有些人會失去立體感，難以評估自身與物品的距離。

黃上育強調，年紀大了，反應能力本來就會變慢，面對突發狀況，來不及啟動身體下一個動作，加上肌肉流失，即使想跨出大腿保持平衡也覺得力不從心。「運動」是降低跌倒風險的良方，可練習深蹲、弓箭步、登階有氧，鍛鍊下肢肌肉外，同時也有助於訓練心肺功能。

老年人行動不靈活易跌倒，若有骨質疏鬆會大大增加骨折風險，常見骨折處為髖部、腰椎和手腕，髖部骨折劇痛難耐，最容易帶來嚴重併發症，日常運動可以延緩身體機能退化，建議養成規律運動習慣。

疾病、藥物也易致跌倒

除了身體正常老化，血壓、血糖波動也會引發頭暈，讓步態不協調。黃上育說，高血壓引發頭痛、低血糖會眼花暈眩；而本身有偏頭痛病史的人，上了年紀也容易跌倒，因為痛覺影響其他感官的敏感度。另外，中風、巴金森氏症會產生運動功能障礙，身體不自覺偏移重心，才會一再跌倒。

年長者要留意用藥安全，安眠藥、降血壓藥、抗憂鬱藥物會讓注意力下降、肌肉無力，服用後應休息或立即就寢，否則易增加跌倒的機率。服用慢性病藥物的長輩，就診時要請醫師協助評估用藥，避免藥物交互作用。

睡醒起床先放慢動作

黃上育提醒，睡醒馬上站起來容易頭昏眼花，最容易發生跌倒意外，要放慢動作，讓體溫慢慢回升、促進血液回流。以下是剛起床容易跌倒的原因，務必提醒長輩留意：

1.血糖波動大：躺床一整夜，突然坐起身，容易發生姿勢性低血壓。

2.神經反應慢：大腦神經尚未完全清醒，未恢復所有的控制肢體功能。

3.肌肉僵硬：睡覺姿勢錯誤，醒來關節或肌肉僵硬，身體卡卡不靈活。

4.室內光線昏暗：半睡半醒起床如廁，光線昏暗、動作急被絆倒。

中風 併發症 高血壓

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