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失眠持續一個月 就應就醫

記者鄒尚謙
很多人有失眠困擾，醫師說，如果失眠持續超過一個月，就應治療改善。（圖╱123RF）
很多人有失眠困擾，醫師說，如果失眠持續超過一個月，就應治療改善。（圖╱123RF）

睡眠占據人一生中至少三分之一時間，但很多人有失眠困擾，「不吃安眠藥」就睡不著，不僅影響生活品質，身心健康也堪慮。醫師表示，如果失眠情況持續超過一個月得注意，應該就醫治療改善。

台灣國泰醫院精神科醫師單家祁表示，臨床上「單純失眠」的病患不到2成，常會合併焦慮、憂鬱等其他共病，且許多患者「不自覺」。若因情緒導致失眠，要自我覺察會有點難，可從辨識憂鬱的情緒開始，只要類似憂鬱的症狀持續2周，就可能符合憂鬱症診斷，即為失眠原凶之一。

台灣新光醫院睡眠中心主任林嘉謨說，如果每周3天以上在床上30分鐘睡不著，且持續一個月以上，但其生活、工作型態無法改變時，建議到醫院尋求醫療協助。

別躺在床上看電視、讀書

認知行為治療，可以幫助失眠患者重拾良好的睡眠。單家祁強調，床的功能除了睡覺、性行為外，不要在臥室、床上看電視、讀書、打報告等，避免讓大腦的制約錯亂，床與睡眠的連結性變差；也不要為了「追求好眠」，準備很多食補、補藥來助眠，更不可拉高對睡眠的期待，否則易使焦慮情緒上升，躺上床就開始想一定要好好睡覺、注意「自己放鬆了沒」，如此反而沒辦法好好入眠。

據統計，台灣一年安眠藥用量突破10億顆。單家祁指出，安眠藥、鎮靜劑會使人成癮，但上癮與否還是得看個人體質，有些人用藥習慣不佳，吃一顆睡不著，短時間內又再吞了第二顆、第三顆，就會成為潛在的藥物濫用者。有時患者對於藥物的依賴是來自於「如果不吃藥就睡不著」的焦慮，一旦醫師提出減藥就開始「預期性焦慮」。

睡前運動、泡澡影響睡眠

也有不少人會使用像褪黑激素等營養品來幫助睡眠，單家祁說，褪黑激素是人體大腦中會產生的正常物質，主要是告訴大腦「夜晚來了」進行作息調節，常用在出差、出遊調節時差上。

如果想要睡得好，良好的運動、飲食等生活習慣建立相當重要，但是要注意「時間點」，否則會適得其反。單家祁表示，劇烈運動不建議傍晚過後進行，一來神經系統開始亢奮，核心體溫也會上升，多數人會因此更睡不著；也不建議睡前泡澡，睡前不宜讓體溫過度升高，會影響睡眠品質。

夜貓族也要睡飽6小時

林嘉謨建議，晚上10點至12點應準備就寢，即使是夜貓族，也要睡飽6小時以上，讓身體休息比較完全。若為了紓壓，運動確實是一種方式，但睡前3小時勿進行劇烈運動；不要在睡前1小時洗熱水澡，以免洗完澡精神又好起來；飲食調整方面，一天不要喝超過2杯咖啡、茶飲，下午後盡量不要飲用。

預防失眠7招

1.作息規律、上床起床時間都固定，盡可能不睡午覺

2.睡覺時環境保持舒適、溫度與亮度適宜，房間通風且寧靜

3.少喝含酒精類及咖啡因飲料；睡前可喝熱牛奶，幫助入眠

4.每日適度運動有助於睡眠，避免在傍晚過後做運動

5.保持臥房只從事睡覺或性愛活動

6.睡前一個半小時遠離聲光刺激，不要吃得過飽

7.不帶壓力和焦慮上床

資料來源／元氣網疾病百科

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