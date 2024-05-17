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身體3狀況是骨鬆警訊 醫籲65歲女性必做骨密檢測

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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60歲以上的長者容易因為骨鬆而增加跌倒風險，一旦跌倒就會引起很多併發症。然而，「喝豆漿也能補鈣質嗎？」、「喝茶和咖啡會造成骨鬆嗎？」

女性骨鬆風險高 3定期檢測骨質密度守護健康

台灣恩主公醫院家醫科主任黃駿豐醫師指出，若出現「駝背、變矮、腰痠背痛關節痛」三大警訊，很有可能就患有骨質疏鬆症，建議找醫師診斷並進一步治療。

值得注意的是，由於女性骨鬆的機率遠大於男性，各國都是建議65歲以上女性要做骨質密度篩檢，如果沒有檢查就不會知道有骨鬆問題，因此務必要去做檢測。

破除補鈣迷思 這些食物幫助鈣吸收

黃駿豐醫師也解答骨鬆飲食的迷思，說明其實豆漿幾乎不含鈣質，一般茶或咖啡所含的微少草酸量也不足以影響鈣質吸收。營養師林美怡幫大家補充了能幫助鈣質吸收的食物種類，如富含乳酸的發酵奶類，富含維生素D的蛋黃、鮭魚、沙丁魚、牛奶、魚肝油能調節骨與血鈣恆定，有優質蛋白質的雞肉、豆腐、牛肉和含有鎂的綠色蔬菜、堅果類、蛋、魚、燕麥、大麥和豆類都能幫助促進蛋白質吸收。

骨鬆藥物治療不間斷 應遵循醫囑服用

黃駿豐醫師指出，台灣約有八成骨質疏鬆患者使用Prolia（保骼麗）進行治療，曾有位已經治療兩、三年的個案，因故延後了一個月才去打針劑，結果手就意外骨折了。特別提醒骨質疏鬆症藥物要持續使用才有治療效果，絕不能延遲用藥與治療，如果有換藥需求也應該和醫師進行討論。

【本文授權轉載自健康醫療網

骨鬆 檢測 咖啡

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