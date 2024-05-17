我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7大儲蓄方法 提升支付房貸能力

雷雨襲休士頓4死、逾86萬戶停電 市長籲「勿出門上班」

10因素恐致慢性腎臟病 不少人已經末期卻不自知　

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

隨著人口老化、高血壓與糖尿病等慢性疾病的增加，慢性腎臟病(Chronic kidney disease，簡稱CKD)的盛行率也隨之升高，其會增加病人罹患心血管疾病的風險，亦會造成認知功能障礙、貧血、骨質疏鬆與骨折等。當腎功能持續惡化，進展成末期腎疾病(end-stage renal disease，簡稱ESRD)時，則須長期接受透析治療以維持生命，負擔甚劇。

多數民眾認知不足 防治慢性腎臟病提升知曉率

台灣奇美醫院腎臟科主治醫師黃筠婷說明，儘管慢性腎臟病已造成世界各國公共衛生的重大影響，但一般民眾對慢性腎臟病的認知仍極其有限，美國、台灣與中國均有研究顯示，罹病者對慢性腎臟病的知曉率(awareness)低，民眾往往處於慢性腎臟病或末期腎疾病的風險之中而不自知。

在慢性腎臟病防治上，如何在慢性腎臟病早期即診斷出來，並且及早預防其進展到末期腎臟病，增加民眾的認知率以及罹病者之知曉率，是防治慢性腎臟病的重點。

及早發現危險因子 遠離腎健康風暴

黃筠婷提到，造成慢性腎臟病的原因，最常見者為糖尿病與高血壓，此外，腎絲球腎炎也是引起慢性腎臟病的重要原因之一。另外，其他常見危險因子包括肥胖、高血脂、代謝症候群、痛風、抽菸、運動不足、水分攝取不足等因素。

【本文授權轉載自健康醫療網

高血壓 心血管疾病

上一則

咀嚼、針灸加腳底按摩 中醫助解手術後腸阻塞

延伸閱讀

醫師的話／10個腎病患 9個不知病情

醫師的話／10個腎病患 9個不知病情
慢性腎臟病民眾日增 奇美推篩檢提升意識預防末期腎病

慢性腎臟病民眾日增 奇美推篩檢提升意識預防末期腎病
養生／海鮮為優質蛋白質來源 但3族群要節制

養生／海鮮為優質蛋白質來源 但3族群要節制
這些人吃蛋需把蛋黃打散 一文看懂聰明吃蛋

這些人吃蛋需把蛋黃打散 一文看懂聰明吃蛋

熱門新聞

深蹲示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

瑪丹娜「16蹲」掀網路挑戰潮 骨科醫：兩類人千萬別做

2024-05-15 19:55
TikTok網友「victhepath」表示自己有心理變態性格，並說她從小就喜歡大屠殺等血腥內容。(擷取自TikTok @victhepath)

她在TikTok自爆被診斷心理病態 揭露從小愛看這些血腥內容

2024-05-13 23:35
保鮮膜包裹食物不宜直接放置微波爐或電鍋加熱，容易釋出塑化劑汙染食物。（本報資料照片）

食物包保鮮膜直接加熱 小心毒素吃下肚

2024-05-13 02:00
心理師表示，外遇的男性最容易因「妻子不願意發生性行為」作為合理化的行為。示意圖。（取材自pexels.com@ Kristin Vogt ）

床笫失和釀婚姻裂痕 心理師：男性常用一理由降低罪惡

2024-05-13 20:10
每天均衡飲食很重要，長期偏食會缺乏特定維生素引發疾病。(記者簡慧珍／攝影)

六旬婦餐餐白粥土司配豆腐乳 缺乏這營養差一點痴呆

2024-05-16 19:50
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

4種黑痣若放任生長 恐病變成惡性瘤

2024-05-11 01:15

超人氣

更多 >
他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入
房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人
浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁

浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁