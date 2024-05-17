10因素恐致慢性腎臟病 不少人已經末期卻不自知　

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隨著人口老化、高血壓 與糖尿病等慢性疾病的增加，慢性腎臟病(Chronic kidney disease，簡稱CKD)的盛行率也隨之升高，其會增加病人罹患心血管疾病 的風險，亦會造成認知功能障礙、貧血、骨質疏鬆與骨折等。當腎功能持續惡化，進展成末期腎疾病(end-stage renal disease，簡稱ESRD)時，則須長期接受透析治療以維持生命，負擔甚劇。

多數民眾認知不足 防治慢性腎臟病提升知曉率

台灣奇美醫院腎臟科主治醫師黃筠婷說明，儘管慢性腎臟病已造成世界各國公共衛生的重大影響，但一般民眾對慢性腎臟病的認知仍極其有限，美國、台灣與中國均有研究顯示，罹病者對慢性腎臟病的知曉率(awareness)低，民眾往往處於慢性腎臟病或末期腎疾病的風險之中而不自知。

在慢性腎臟病防治上，如何在慢性腎臟病早期即診斷出來，並且及早預防其進展到末期腎臟病，增加民眾的認知率以及罹病者之知曉率，是防治慢性腎臟病的重點。

及早發現危險因子 遠離腎健康風暴

黃筠婷提到，造成慢性腎臟病的原因，最常見者為糖尿病與高血壓，此外，腎絲球腎炎也是引起慢性腎臟病的重要原因之一。另外，其他常見危險因子包括肥胖、高血脂、代謝症候群、痛風、抽菸、運動不足、水分攝取不足等因素。

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