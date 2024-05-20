會陰染念珠菌 易反覆搔癢 勿等到下腹部脹痛才就醫

治療私密處搔癢

夏季悶熱，不少女性因會陰部搔癢就醫，多數都是惱人的「念珠菌感染」，台灣中山醫院婦產科主治醫師郭安妮表示，當會陰部出現搔癢感時，就要立即就醫。女性生殖系統的神經結構，僅三分之一在內部，其餘都在會陰部周邊，等到念珠菌感染到下腹部脹痛才來就醫，通常已非常嚴重，分泌物大多都已呈現豆腐塊狀，治療時間不僅會拉長，後續反覆感染的機率也大增。

太晚就醫 治療難度增加

郭安妮說，念珠菌屬於黴菌的一種，非常不易根治，當身體的免疫系統變弱、因流汗等因素會陰部悶濕，都會讓念珠菌復發，治療念珠菌需要耐心。臨床上，非常多女性對於念珠菌的症狀，僅有粗略概念，甚至會將其症狀誤以為是憋尿引起的短暫性不適，導致太晚就醫，增加治療難度。

念珠菌的典型症狀為會陰部「搔癢難耐」，特別在經期、排卵期，又或是性行為後搔癢感會更為明顯，平時會排出如豆花，或如乳酪狀的塊狀分泌物，時常會伴隨魚腥味等異味。較為嚴重者會陰部會有灼熱或痠痛感，且會不斷頻尿，每次排尿都僅有少量的尿液，下腹部會感受到莫名的脹痛，如果用力壓會嚴重感受到悶痛不適。

反覆感染 骨盆腔恐發炎

郭安妮表示，念珠菌感染起因多是免疫力 弱，因此被診斷為念珠菌感染者，通常會感染其他黴菌、細菌，反覆念珠菌感染最擔心的是其他細菌傷害生殖器官，如輸卵管、子宮、骨盆腔等，像是輸卵管發炎後又癒合就會造成輸卵管阻塞，骨盆腔反覆發炎造成沾黏，都會影響子宮功能，進而導致不孕。

曾有一名患者是職業舞者，工作時需要著緊身舞衣，且無法隨時更換，她就醫時是因為會陰部癢到睡不著，且已有頻尿症狀。郭安妮指出，該名患者念珠菌不僅嚴重感染，還同時有骨盆腔發炎的現象，患者自訴「會陰部會癢早已是日常，一直認為是流汗與衣服不斷摩擦所致，沒想到是黴菌感染。

郭安妮表示，治療念珠菌有對應的藥物，大約投藥六到十天，症狀就有辦法改善，但最難的是患者要調整生活作息、讓會陰部保持通風，也得避免壓力，才有辦法根除念珠菌。她強調，感染念珠菌的患者一定要有足夠的症狀察覺能力，反覆發生是非常可能的，即時發現症狀、改善作息、搭配服藥，有助於避免感染念珠菌再次發生。

尋求偏方 常會加重症狀

許多女性為求快，會尋求「偏方」，如近年相傳使用藥用硼酸當作陰道塞劑，幫助會陰部菌種平衡，以達到改善念珠菌的效果。郭安妮表示，曾有一名女性自行尋求藥用硼酸的方式改善症狀，結果會陰部搔癢感並沒有改善，子宮腔內的發炎症狀更嚴重，有些女性還會用硼酸清洗子宮頸，她強調，過度清洗，就是造成念珠菌感染原因之一。

治療方式應遵循醫囑，避免念珠菌感染，建議每天睡足八小時、解便的方式採取由前往後擦，因念珠菌也存在於腸道、糞便中，如果有香港 腳等疾病，避免接觸腳患部後再碰觸外陰，襪子與內褲分開洗，一定要徹底洗淨並完全乾燥，如果流汗造成內褲悶濕，可使用免洗內褲，一悶濕就更換。