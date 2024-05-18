體育老師突然無法運球 類風濕性關節炎惹禍

醫師表示，罹患類風濕性關節炎若未能即時治療、獲得控制，最終恐導致指關節變形，影響到日常生活；示意圖。（圖／123RF）

台灣澎湖一名年輕體育老師某天發現指關節 劇痛，無法正常運球。起初他以為是運動傷害，前往復健科求助，卻多次求治未果，深入檢查後才發現是「類風濕性關節炎」。

台灣天主教輔仁大學附設醫院蔡長祐主任表示，類風濕性關節炎是一種全身性的自體免疫疾病，發病初期經常被誤認為是運動傷害或關節退化，因而錯失黃金治療期。他提醒，為了避免關節持續惡化，會先以免疫調節藥物來治療，若病情未獲得良好控制，則會評估以「生物製劑」介入。這名體育老師就是在生物製劑治療1至2個月後，症狀才得以緩解，目前已恢復體育教學工作。

類風濕性關節炎是一種全身性的自體免疫疾病，好發年紀約為於30至50歲，早期治療非常重要；示意圖。（圖／123RF）

女性患病機率男性更高

類風濕性關節炎的發生的原因目前尚不明確，較能確定的是「基因」為罹患該病症的主要因素之一。蔡長祐醫師表示，一般而言，類風濕性關節炎好發年紀約為於30至50歲，但也有10幾歲就發病的案例，且「女性」的發病率為男性的三到四倍，因此如果親人有類風濕性關節炎的病史，就要更加注意自己的身體情況。

蔡長祐表示，患者在半夜時「腫瘤 壞死因子」（TNF）等細胞激素分泌量最多，這些因子容易導致發炎反應，讓患者在早上起床時會有關節僵硬、紅腫熱痛的症狀產生。他提到，類風濕性關節炎常好發於四肢周邊關節，且為對稱型態。因此一旦民眾發現手指或是腳趾關節有對稱性的疼痛，而且日漸加劇，就要儘快就醫做檢查。而類風濕性關節炎造成的骨骼傷害往往為不可逆，倘若錯過黃金治療期，即便以藥物控制了病情，若關節變形骨頭破壞仍無法挽回。

生物治療或小分子標靶藥控制病情

目前診斷類風濕性關節炎的依據是透過抽血檢查，檢測 體內的類風濕性因子及抗環瓜胺酸抗體、白血球數量與血小板數量，並搭配超音波與X光等影像工具來判斷發炎與骨骼破壞程度。

蔡長祐提到，早期類風濕性關節炎的治療是採用「金字塔型」或是「倒金字塔型」的用藥方針，近年來則改為「組合型治療法」，以類固醇、消炎止痛藥與口服免疫調節藥物交互使用。但此方式的效果仍然有限，而且長期使用類固醇可能伴隨「月亮臉」、「水牛肩」、「骨質疏鬆」等副作用，所以後來採用新一代的生物製劑或是小分子標靶藥物，例如「腫瘤壞死因子抑制劑」（Anti-TNF），使類風濕性關節炎的發炎路徑能有效被阻斷，讓病情達到更穩定的控制。

蔡長祐呼籲，類風濕性關節炎的症狀不可逆，因此早期發現、早期治療至關重要。在現今多元進步的治療方式下，患者若遵循醫囑、勿自行停藥，也能成功控制病情，將其視為慢性病來處置。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/article/61701）